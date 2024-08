Chi è Vladimir Aceti, atleta velocista alle Olimpiadi di Parigi 2024

Vladimir Aceti è uno dei protagonisti della batteria della 4×400 uomini che si terrà questa sera, 10 agosto 2024, alle Olimpiadi di Parigi. Nato a Petrozavodsk, in Russia, il 16 ottobre 1998, ma naturalizzato italiano, è un velocista specializzato nei 400 metri piani. La sua carriera è stata finora un crescendo di successi, culminati con la vittoria del titolo europeo under 20 a Grosseto nel 2017.

La passione per l’atletica ha portato Vladimir Aceti a raggiungere traguardi importanti fin da giovanissimo. La sua agilità e la sua capacità di mantenere un ritmo elevato sui 400 metri lo hanno reso uno dei più promettenti sprinter italiani e la sua vittoria agli Europei under 20 è stata, d’altronde, una conferma del suo talento e delle sue ambizioni.

Vladimir Aceti è fidanzato con Lucrezia Cittero: video e foto insieme

Nonostante la sua fama crescente, Vladimir Aceti è un atleta molto riservato riguardo alla sua vita privata. Preferisce tenere separati i suoi impegni sportivi dalla sfera personale, cosa che d’altronde appare evidente anche dal suo profilo Instagram, dove poche sono le immagini che non riguardano gli allenamenti e i suoi obiettivi sportivi. Tra i tanti scatti ce n’è però qualcuno, risalente ad un po’ di mesi fa, che lo immortala insieme alla sua fidanzata. Lei si chiama Lucrezia Citterio e, come lui, è un’atleta velocista. I due, dalle immagini pubblicate, sono innamoratissimi, anche se non ci sono scatti recenti che li immortalano insieme, dunque non possiamo dire con certezza che siano ancora oggi una coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vladimir Aceti (@vladimiraceti)