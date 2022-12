Chi sarà eliminato al GF Vip oggi 19 dicembre?/ Occhi puntati su Attilio, Sarah e Charlie in nomination

Chi sarà eliminato dal GF Vip 2022 nella nuova puntata del reality? Sono sei i concorrenti finiti in nomination e l’esito del televoto è atteso per questa sera, ma al momento sembra che tre nomi siano al faccia a faccia per contendersi la salvezza. I sondaggi delle ultime ore ci rivelano che i vipponi più a rischio eliminazione sono Attilio, Sarah e Charlie, quest’ultimo fresco di clamoroso rientro nella Casa dopo l’uscita di scena della scorsa settimana. Oggi si deciderà chi, tra i sei nominati, dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Attilio Romita, Sarah Altobello e Charlie Gnocchi sono in nomination con altre tre presenze chiave del programma: Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese, ma quale sarà il verdetto nella nuova puntata del GF Vip? Stando alle anticipazioni, questi ultimi tre epotrebbero godere di un certo favore del pubblico e perciò sarebbero tra i potenziali “sopravvissuti” di questa nuova fase del reality, mentre a pesare molto sul destino di Attilio, Sarah e Charlie sarebbero alcune condotte da molti ritenute indigeste (dalle infelici uscite dell’ex mezzobusto sulla coinquilina alle frasi di Gnocchi su Oriana Marzoli). Attilio Romita e Sarah Altobello, in particolare, sono reduci dalla disfatta del loro rapporto e il giornalista si è reso protagonista di spinosi sipari nella Casa, uno su tutti la sua “battaglia” a distanza con la compagna Mimma Fusco che ora rischia di compromettere tutto il suo percorso.

GF Vip: sondaggi televoto eliminato della puntata del 19 dicembre

I concorrenti del GF Vip in nomination si preparano alla diretta di oggi, lunedì 19 dicembre, pronti a conoscere l’esito del televoto che decreterà l’eliminato della puntata. In corsa sei vipponi, ma chi si salverà? In queste ore emerge un dato nitido dal sondaggio pubblicato sul sito Grande Fratello forum free: la preferita del pubblico è Giaele De Donà, che al momento sfiora il 28% dei consensi dei telespettatori. Al secondo posto nella classifica del gradimento c’è Patrizia Rossetti, con una percentuale di consensi che si avvicina al 20%. Terzo gradino dei preferiti dal pubblico spetta ad Antonino Spinalbese, secondo i sondaggi prossimo al 19% dei consensi.

Discorso a parte per gli altri tre concorrenti in nomination in questa fase del GF Vip a ridosso del Natale. Attilio Romita e Sarah Altobello, la “strana coppia” di questa edizione del Grande Fratello Vip, sono praticamente vicinissimi: l’ex mezzobusto è al 12% di preferenze, la coinquilina poco dietro con una percentuale che supera l’11%. All’ultimo posto, secondo i sondaggi sull’eliminato della nuova puntata, c’è Charlie Gnocchi. Il concorrente avrebbe il 10% di consensi ma starebbe recuperando terreno e questo aprirerebbe a un vero e proprio “duello” con Sarah Altobello. Nelle ultime tre posizioni, dunque, si registra una situazione molto fluida e il colpo di scena, al netto di tutti i pronostici, non è affatto escluso: non resta che attendere di scoprire come stanno le cose nel verdetto atteso durante la nuova diretta del GF Vip.











