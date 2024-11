Nella diretta di questa sera di Chi l’ha visto, la conduttrice – e pilastro portate del famosissimo programma di Rai 3 – Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi della vicenda di Chiara Balistreri che nelle ultime settimane ha occupato (giustamente) buona parte delle trasmissioni televisive nel disperato tentativo di prevenire quello che aveva tutte le carte in regola per trasformarsi nell’ennesimo caso di femminicidio: dietro alla vicenda di Chiara Balistreri – non a caso – ci sarebbe una lunga sequela di violenze e abusi perpetrati (secondo il racconto della ragazza, che deve ancora essere debitamente vagliato a processo) dall’ex fidanzato Gabriel Costantin.

Partendo dal principio prima di arrivare agli ultimissimi – certamente positivi – sviluppi della vicenda, vale la pena ricordare che Chiara Balistreri e Gabriel si erano conosciuti circa 8 anni fa intraprendendo una relazione che ne sarebbe durati almeno cinque: inizialmente l’uomo (al tempo minorenne, esattamente come Chiara) si era presentato come una brava persona, ma nell’arco di qualche mese arrivò ad alzare le mani contro la ragazza; prima uno schiaffo, poi i pugni, il tutto accompagnato da continui tentativi di manipolazione psicologica.

Tutta la storia di Chiara Balistreri: dalle angherie, al naso rotto e alle due fughe di Gabriel Costantin

Stando al racconto più volte fatto dalla stessa Chiara Balistreri nel corso dei cinque anni di relazione è stata costretta a subire ogni tipo di angheria, raccontando di occasioni in cui veniva presa a calci sulla schiena ed altre in cui Gabriel arrivò addirittura a frustrarla con il guinzaglio del cane: tutto questo almeno fino al febbraio del 2022 in cui la ormai ventenne Chiara comparve per la prima volta in un servizio della trasmissione Le Iene raccontando di un violentissimo pestaggio subito qualche giorno prima con il quale Gabriel le aveva provocato la rottura del naso e diversi giorni di prognosi.

Quella volta, Chiara Balistreri decise di farsi coraggio e denunciare tutto alle autorità che attivarono – questo già nel 2022 – il codice rosso disponendo l’immediato arresto di Gabriel: il giudice fu clemente e all’uomo vennero dati (in attesa del processo vero e proprio) i domiciliari dai quali sarebbe scappato nell’arco di pochi giorni facendo perdere le sue tracce per due lunghissimi anni. Tornato nel bolognese, l’uomo era stato individuato ed arrestato, con un secondo giudice altrettanto clemente che lo condannò nuovamente ai domiciliari facendolo – di fatto, e nuovamente nell’arco di pochi giorni – scappare.

Dopo l’ultima fuga la storia di Chiara Balistreri è diventata un vero e proprio caso nazionale, con parecchie trasmissioni – da Verissimo, fino alla stesso Chi l’ha visto ed ovviamente alle Iene – che hanno accolto ed ascoltato la denuncia della ragazza; e fortunatamente grazie alla macchina mediatica qualcosa si è mosso, al punto che solo un paio di giorni fa è stato confermato l’arresto di Gabriel, scappato in Romania ed inviduato a casa della nonna.