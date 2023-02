Chiara Ferragni, accordo Rai segreto?/ Striscia: esclusiva Amazon su lite con Fedez

Pinuccio, inviato speciale di RaiScoglio24, la rubrica polemica sugli “scandali” di casa Rai che va in onda durante il TG satirico di Striscia la Notizia, si è occupato questa sera della questione Chiara Ferragni, Fedez, Amazon e Rai. Sarà, infatti, ben nota a tutti la vicenda della lite (presunta o reale che sia stata) tra i due influencer durante uno stacco pubblicitario del festival di Sanremo, in seguito al famoso bacio di Rosa Chemical al rapper. Una vicenda che, secondo alcuni, sarà oggetto di una (per ora presunta) seconda stagione della serie Ferragnez, dedicata proprio alla coppia più social d’Italia, prodotta dal colosso Amazon per la sua piattaforma Prime Video.

Rai chiede i contratti di Chiara Ferragni e Fedez

L’indiscrezione di un accordo tra Chiara Ferragni, Fedez e Amazon, che coinvolgerebbe in qualche modo anche la Rai, è stata lanciata da alcune testate italiane, e Pinuccio ha deciso di vederci più chiaro sulla vicenda. Sembra, infatti, che in merito al festival della musica italiana, quest’anno, sia mancata parte della trasparenza necessaria ed alcuni passaggi sono parsi, se non altro, dubbi, spingendo tanto gli spettatori, quanto lo CDA dell’emittente pubblica, a farsi un paio di domande.

Il CDA Rai avrebbe, infatti, chiesto di visionare i contratti stipulati da Chiara Ferragni e Fedez per il festival, muovendo soprattutto due accuse. La prima, evidente, è una presunta pubblicità occulta ad Instagram, protagonista tutte le sere sul palco dell’Ariston e che è valsa al conduttore Amadeus l’impressionante cifra di 1,8 milioni di follower in appena 3 giorni. La seconda, invece, riguarderebbe la presenza di una troupe video di Amazon che avrebbe seguito Chiara Ferragni e Fedez dietro il palco dell’Ariston, registrando i backstage in vista, forse, di una seconda stagione della serie di successo Ferragnez, che parla proprio della vita privata della coppia di influencer.

Chiara Ferragni e il litigio con Fedez: esclusiva Amazon?

Il principale punto su cui si è concentrato il servizio di Pinuccio su Chiara Ferragni e la Rai è proprio il litigio e il backstage. Infatti, nei contratti standard degli ospiti del festival è prevista una clausola di esclusività delle immagini, secondo cui il materiale di Sanremo non può essere commercializzato o utilizzato altrove. Eppure molti raccontano che le telecamere di Amazon fossero presenti, e insospettirebbe il fatto che nel programma “Dopofestival”, 75 minuti di riprese dei dietro le quinte, non compaia neppure una volta Chiara Ferragni. Che Amazon abbia un’esclusiva per quelle immagini, inclusive anche del litigio più discusso delle ultime settimane? Solo il tempo, o RaiScoglio24, ce lo diranno.











