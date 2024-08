Calciomercato Juventus: attacco anche a Sancho

Scatenatissimo il calciomercato Juventus nelle ultime ore. I bianconeri hanno portato a Torino Nico Gonzalez e Conceiçao ma nelle prossime ore potrebbe essere definito un altro colpo: quello che porterebbe in bianconero anche Sancho, attaccante del Manchester United, con il quale ci sono stati nuovi contatti. L’ex Borussia Dortmund resta infatti un obiettivo concreto di Giuntoli che vuole regalare a Thiago Motta il giocatore che sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato che ha profondamente rivoluzionato la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus/ Nico Gonzalez è a Torino per la firma: ora tutto su Koopmeiners (25 agosto 2024)

In questo calciomercato Juventus si vorrebbe portare il giovane talento in Serie A in prestito: tra le parti ci sono continui colloqui, non solo tra club. Si lavora infatti anche per l’eventuale ingaggio del classe 2000, che piace anche al Chelsea, che nonostante la folta rosa vorrebbe portare tra le fila blues l’inglese. Il mercato offrirà dunque ancora dei colpi importanti da qui alla chiusura definitiva: i tifosi della Juventus sognano che tra questi possa esserci anche Sancho, per dare definitivamente nuova vita all’attacco.

Nico Gonzalez e Conceicao/ Calciomercato Juventus: doppio colpo sulle fasce, i dettagli

Calciomercato Juventus: novità anche su Koopmeiners

Tra i giocatori messi nel mirino del calciomercato Juventus c’è da tempo anche Koopmeiners. Il centrocampista olandese non si sta allenando ormai da settimane con l’Atalanta, avendo chiesto esplicitamente la cessione al club. Tra le parti i contatti sono continui ma manca ancora l’accordo definitivo: i bianconeri sono arrivati ad offrire 52 milioni (più 7 di bonus), cifra che sperano possa convincere definitivamente la Dea a far partire il talento.

A parlare del possibile affare, prima della gara con il Torino ai microfoni di Dazn, è stato Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro: “L’obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni, qualunque decisione verrà presa per il bene della società”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si rilancia su Sancho. McKennie rinnova, Kostic in Viola? (24 agosto 2024)