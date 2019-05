Ciao Darwin 2019 Web e TV/ Cecchi Paone “l’arma segreta” del popolo della tv

Il popolo della tv ha trionfato sul mondo del web di Ciao Darwin 2019. Fondamentale, nella vittoria conclusiva, le domande di cultura generale della gara dei cilindroni, dove un preparatissimo Alessandro Cecchi Paone ha avuto la possibilità di dare sfoggio di grande cultura. Una vera e propria rivalsa per i protagonisti del piccolo schermo, che, dopo un iniziale vantaggio, hanno visto il mondo del web recuperare il distacco fino a superarli, mantenendo la supremazia per buona parte della serata. In una puntata più insolita del previsto, non poteva mancare quello che agli occhi di tutti è apparso come un primo elemento di rottura: ieri sera, a supervisionare la sfida tra i due mondi, non c’era Madre Natura bensì un affascinante Padre Natura, interpretato dal 23 enne studente di medicina Filippo Melloni. E poi spazio ai protagonisti più amati del mondo della tv e del web, con una Follettina Creation acclamata a furor di popolo, una Karina Cascella più agguerrita del solito e un Signor Distruggere in lite con Paola Perego a quanto pare silenziato da un netto taglio di montaggio.

Ciao Darwin 2019 Web e TV: I due mondi a confronto

Lo scontro tra popolo della tv e mondo web si è acceso a Ciao Darwin – Terre desolate, dove le due opposte fazioni si sono sfidate in una gara senza esclusioni di colpi. Il momento più interessante è stato però quello del botta e risposta, che si è concluso con un accorato appello che il conduttore ha riservato ai due mondi contrapposti. Stufo delle polemiche, Paolo Bonolis ha infatti cercato di dare un taglio alla vicenda, esortando entrambe le squadre al silenzio e concludendo con un eloquente “io da oggi ascolto solo la radio”. Un dibattito che si è acceso nell’immediato e che ha visto entrambi i due mondi contrapposti senza possibilità di incontro, con il web certo di essere la risposta ai nuovi ritmi e alle richieste dei più giovani e la tv determinata a sottolineare la propria supremazia in tema intrattenimento. Nel corso del dibattito, però, sono venuti alla luce i principali difetti di entrambi gli schieramenti, con una tv apparentemente statica e ferma sulle proprie posizioni e un web su di giri e a tratti fuori controllo.

Zequila: “Ricordo il mio litigio con dispiacere”

Ma quali sono i difetti principali del mondo del web, sottolineati nel dibattito di Ciao Darwin 2019? A svelarli è stato Alessandro Cecchi Paone, che tra una fase e l’altra del confronti ha ammesso: “Sono prontissimo ad ammirarvi e imparare da voi, però vi prego: cacciate dal vostro mondo chi si nasconde, chi non mette la faccia quando insulta e diffonde notizie false!”. Per Antonio Zequila, ospite vip della squadra della tv, il web è invece nient’altro che un continuo rincorrere la popolarità televisiva: “Avete avuto un ottimo esordio, quindi passate la maggior parte del tempo al telefonino e ambite a fare la televisione”, ha spiegato l’attore nel salotto di Paolo Bonolis; “Il web – ha aggiunto poi – è la televisione del giorno dopo, voi commentate la tv del giorno prima”. Anche lui, come Alessandro Cecchi Paone, ha sottolineato però le pecche della rete, ricordando il filmato del suo litigio a Domenica in, ancora presente sui principali portali di streaming: “lo ricordo con dispiacere – ha spiegato l’attore – purtroppo è sempre presente su internet e questo è un grande problema del web, perché non si riescono a togliere le stron*ate”. Di seguito, il video della Prova di Coraggio.

