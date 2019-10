Claudio Marchisio, rapina choc in villa/ Ladri armati minacciano lui e moglie Roberta

Notte di terrore a Vinovo per Claudio Marchisio e la moglie minacciati da 4 uomini armati entrati nella loro villa per una rapina: secondo le prime testimonianze riportate dai media torinesi, l’incubo ha avuto tutto inizio attorno alle 19.30 quando la famiglia Marchisio, che vive nella periferia di Torino dove si allena la Juventus, è stata minacciata da quattro banditi armati e incappucciati. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il campione della Juventus da poco ritiratosi dal calcio è stato minacciato con due pistole e un cacciavite e costretto a consegnare ai rapinatori gioielli, denaro e oggetti preziosi presenti nella cassaforte e nell’intera villa. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati della moglie e con i figli Leonardo e Davide che ancora non è chiaro se fossero presenti nella villa nel momento della rapina: il bottino ingente ma è il rischio di una tragedia ad aver ovviamente spaventato e lasciato sotto choc Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli che subito dopo la fuga dei rapinatori hanno avvisato le forze dell’ordine e raccontato per filo e per segno quanto avvenuto in quella mezzoretta di totale incubo.

TERRORE PER LA FAMIGLIA MARCHISIO: RAPINA IN VILLA

Con le pistole i malviventi hanno minacciato a lungo l’ex mediano della Juventus e la moglie per farsi consegnare ogni singolo oggetto di valore presente nella villa di Vinovo: Marchisio è tornato da poco a vivere nella residenza torinese dopo l’esperienza vissuta con la famiglia all’estero in Russia, per la breve parentesi del giocatore ormai a fine carriera nello Zenit San Pietroburgo. Qualche mese fa la rescissione del contratto dopo l’ennesimo infortunio e la decisione di tornare a Torino per smettere definitivamente con il calcio; di certo non poteva aspettarsi un incubo del genere che per fortuna può essere archiviato come grande spavento senza conseguenze peggiori per l’incolumità sua e della sua famiglia. Secondo i primi esami degli inquirenti, i ladri dovrebbero essere italiani e avrebbero dimostrato di conoscere molto bene il complesso residenziale dato che per entrarvi occorre digitare codici numerici per eludere – come hanno fatto ieri – il sofisticato sistema di videosorveglianza.

