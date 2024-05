CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come trasformare una partnership in un asset duraturo

Una delle parole più usate nel campo del business è partnership; tuttavia, è fondamentale scavare più a fondo per comprendere la vera essenza di questo termine e come può realmente generare valore. Recentemente mi sono imbattuto in un caso che ha messo in luce alcuni errori comuni nel processo di costruzione di una partnership.

INDUSTRIA -18,9%/ La realtà dietro il calo degli ordini delle macchine utensili

Una casa editrice di testi di management ha contattato il mio team proponendo una collaborazione che avrebbe coinvolto l’utilizzo reciproco dei canali mediatici e la presentazione del loro ultimo libro, con me in veste di intervistatore degli autori. Mantenendo questo come esempio di riferimento, com’è possibile costruire alleanze strategiche?

FESTA DEL LAVORO 2024/ La nuova partecipazione che chiede un cambiamento a imprese e sindacati

Innanzitutto, una partnership autentica non si limita a una singola collaborazione o a un accordo a breve termine; piuttosto, mira a stabilire relazioni durature nel tempo. In secondo luogo, una vera partnership richiede una comprensione approfondita degli interessi di entrambe le parti coinvolte e non può essere basata su richieste unilaterali o superficiali. Infine, una partnership strategica deve portare valore a tutti i soggetti coinvolti, considerando attentamente i bisogni e gli obiettivi di tutte le parti e, quindi, valorizzando l’Io, il Tu e il Contesto.

Nell’esempio della casa editrice, abbiamo adottato un approccio strategico che ha richiesto, come prima cosa, che tutti i portatori di interesse si sedessero al tavolo di discussione; dunque, oltre al nostro team, abbiamo incluso rappresentanti della casa editrice per comprendere appieno i loro obiettivi. Abbiamo anche tenuto conto degli interessi degli autori e dei nostri in modo da garantire che l’alleanza generasse valore per tutti gli attori coinvolti.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ I passi che l'Italia può fare per migliorare l'equilibrio vita-lavoro

Il risultato è stato un processo di co-progettazione che ha trasformato radicalmente la proposta iniziale. Abbiamo programmato una serie di incontri strutturati, arricchiti da panel discussion che vedevano me in qualità di moderatore e gli autori come relatori principali. Questi incontri non solo avrebbero promosso il libro, ma avrebbero anche facilitato un dialogo significativo tra esperti del settore e la nostra community.

Inoltre, abbiamo pianificato una cena informale alla fine di tutti gli incontri come ulteriore occasione di approfondimento e discussione di contenuti e identificazione e sviluppo di sinergie future. Questo approccio meticoloso ha trasformato una semplice proposta di partnership in un’opportunità strategica per entrambe le parti coinvolte.

Questo esempio dimostra che la costruzione di alleanze strategiche richiede tempo, impegno e una comprensione profonda degli interessi in gioco. Non basta dichiarare una partnership, occorre lavorare costantemente per rafforzarla nel tempo. Solo allora può diventare un asset duraturo e una fonte di valore continuo per tutte le parti coinvolte.

Quindi, la prossima volta che considerate una partnership, prendetevi il tempo necessario per comprenderne appieno gli interessi e le opportunità. Solo così potrete trasformare un semplice accordo in un’opportunità strategica che continuerà a generare valore nel tempo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA