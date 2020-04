Coronavirus, cosa fare? Linee guida, regole e consigli contro Covid-19

Pubblicità

Come contenere i contagi da Coronavirus? E’ questa la maggiore sfida da parte di istituzioni nazionali ed internazionali. Per questo nelle ultime settimane sono state messo a punto vere e proprie linee guida contenenti i maggiori consigli e le regole per tenere a bada la diffusione del Covid-19. Da semplici norme da applicare nella vita quotidiana a veri e propri vademecum da adottare in ambito lavorativo o medico, l’obiettivo è univoco: limitare il più possibile la diffusione incontrollata della pandemia. Ogni governo ha messo a punto le proprie regole di quarantena, con relativi divieti e sanzioni.

La prima regola contro la diffusione del virus resta però quella del distanziamento sociale: ma qual è la giusta distanza da tenere? Controverso poi il dibattito sull’uso delle mascherine e sulla loro reale efficacia contro il Coronavirus. Ed ancora, non mancano le regole su come lavare correttamente le mani dopo ogni uscita e su come igienizzare spesa ed oggetti lasciando il virus fuori dalla porta di casa. A seguire, vi riportiamo i nostri approfondimenti sulle linee guida ad oggi adottate nel tentativo di contrastare il Covid-19 e le informazioni utili sul virus, per riconoscerlo e combatterlo.

MISURE RESTRITTIVE

CONSIGLI E REGOLE ANTI CONTAGIO

INFORMAZIONI UTILI

© RIPRODUZIONE RISERVATA