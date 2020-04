Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: “discesa della curva è cominciata”

Continua a scendere il numero dei contagi di coronavirus in Italia. Sono 3.039 i casi in più contro i 3.599 di lunedì. L’aumento delle persone attualmente positive è pari a 878 unità contro le 1.941 persone contagiate secondo la rilevazione precedente. «La riduzione del loro numero sembra essere un effetto delle ulteriori misure di lockdown adottate il 22 marzo», ha dichiarato il fisico Giorgio Sestili, confermando che le restrizioni sono state importanti nella riduzione ulteriore dei contagi. Si tratta dell’incremento più basso registrato dal 10 marzo. Anche il numero dei morti continua la sua discesa rispetto alla settimana scorsa: sono sempre 604, ma comunque meno di quelli segnalati il giorno precedente (636). Cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva: sono 106 in meno. Così pure quello dei ricoverati con sintomi, 258 in meno. Dunque, in totale in ospedale ci sono 28.718 persone, stando agli ultimi aggiornamenti. Questo calo progressivo indica anche che la pressione sugli ospedali si sta riducendo.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: ANDAMENTO REGIONI

Sembra arrancare il coronavirus in Italia. La curva dei contagi Covid-19 continua a calare, seppur lentamente. La direzione è positiva, ma non lo si può dire per il trend dei morti, che fisiologicamente è in ritardo di 7-9 giorni rispetto ai contagi. Le regioni dove è in atto una diminuzione anche a livello di pressione sulle terapie intensive sono 12 su 14. Il merito più grande va alla Puglia con -62, quindi alle Marche (-11), Veneto (-7) e Piemonte (-6), poi con numeri minori altre dieci regioni, che compensano l’aumento dovuto a Lombardia (+26) e Toscana (+3). Nella Lombardia comunque la situazione va migliorando, lo stesso si può dire dell’Emilia Romagna, il cui tasso scende dal 3,3 per cento al 2,7. Dal 3,7 al 3,2 per il Veneto, anche se quella dei morti aumenta passando dal 3,9 al 4,9 per cento. Il Piemonte cala di poco (di 0,3 punti percentuali), molto bene invece le Marche: dal 5,5 al 3,7 per cento. Bene anche la Liguria, perché si passa dal 6 al 2,2 per cento, ma i morti aumentano del 7 per cento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA