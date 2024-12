Corpo di ballo Capodanno in Musica 2025, una puntata tutta “Amici”

Chi sono i ballerini di Capodanno in Musica 2025? Tutti si stanno chiedendo chi è il corpo di ballo della grande festa di Canale 5 e la risposta è facilissima! Si tratta dei concorrenti di Amici, che hanno affiancato i loro compagni in questa avventura sul palcoscenico di Catania. Ad emozionarci tantissimo è stata la bellissima Chiara, che con il suo talento ha accompagnato l’esibizione di Antonia, cantante da poco entrata nel talent di Maria De Filippi.

Paola e Chiara a Capodanno in Musica 2025, è polemica: “Imbarazzanti”/ “Stonato tutto, vogliamo autotune!”

Chiara si è fatta conoscere per la sua bravura e per la sua sensualità: quando balla riesce ad estraniarsi dal mondo e a mettere tutta sè stessa sul palco. E questa sera, come si suol dire, “ha spaccato”. Non mancano infatti i commenti dei fan che hanno trovato la sua esibizione impeccabile ed emozionante allo stesso tempo, con una sinergia incredibile tra lei e l’amica Antonia di Amici 2024. Poi abbiamo visto anche la ballerina Alessia, anche lei parte integrante del cast della scuola di Canale 5 e da poco nominata come campionessa del mondo per la danza latina.

Baby K incinta? Pancino sospetto a Capodanno in Musica 2025/ Fan in delirio: "Siamo sicuri"

Corpo di ballo Capodanno in Musica 2025, Alessia sorprende con Luk3

I ballerini di stasera a Capodanno in Musica 2025 hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno si aspettava riuscissero a rendere così delicato e speciale il momento di ogni esibizione, eppure hanno dimostrato di saperci fare e non poco. Plauso grandissimo ad Alessia, che nel talent Amici si è contraddistinta per il suo carattere forte e per il suo modo di essere, sempre sincera, schietta e molto intelligente. Questa sera ha ballato sotto le note del tormentone di Luk3, “Parigi in motorino“, la canzone ufficialmente più ascoltata di quest’anno su Spotify.

Chi è Berna, ha una fidanzata?/ Dalla sfida con LDA ad Amici a Capodanno in musica

Infine abbiamo assistito alla performance di Alessio, uno dei ballerini più amati del talent. Alessio di Ponzio ha ballato insieme a Mollenbeck, concorrente di Amici 2024 entrato da pochissimo nel programma e voluto fortemente dalla professoressa Anna Pettinelli. Il ragazzo è uno degli allievi più controversi di questa edizione di Amici, anche perchè sta combattendo una battaglia personale, quella con la sua emotività. Alessio sta cercando di superare alcuni blocchi, ma guardando il suo percorso straordinario, sembra che tutto proceda per il meglio. Insomma, il corpo di ballo di Capodanno in Musica 2025 è stato l’occasione per i ballerini di Amici 2024 di esibirsi anche fuori dal noto studio di Canale 5 e a giudicare dai commenti, se la sono cavata in modo egregio.