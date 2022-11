Covid al GF Vip, chi sono i concorrenti positivi?/ Timori in Casa e il caso Prati…

Covid al Grande Fratello Vip 2022: chi sono i concorrenti positivi

Il focolaio di Covid-19 nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha messo in allarme l’intero cast del reality. Quello che sembrava essere un luogo protetto, dove i concorrenti potevano convivere serenamente senza il timore di essere contagiati dall’esterno, si è invece rivelato una bomba ad orologeria e adesso la situazione è delicata. Tra casi di positività confermata, sospetti e timori, facciamo il punto della situazione e ricostruiamo passo dopo passo come si sono evolute le cose e chi sono a tutti gli effetti i Vipponi contagiati.

A confermare la presenza di Covid-19 nella Casa di Cinecittà è stato un annuncio pubblicato dal Grande Fratello Vip 2022 sui canali ufficiali: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile“.

Grande Fratello Vip 2022, Pamela Prati positiva: mentre Ginevra Lamborghini…

Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono dunque gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 risultati positivi al Covid-19. La quinta positività è stata invece riscontrata in Pamela Prati, eliminata dal reality nella scorsa puntata, che nelle scorse ore ha scritto sui social: “Cari Amici. Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo“.

Il caso di Pamela Prati è indubbiamente quello che preoccupa di più, dal momento che ha fatto il suo ingresso in studio dopo l’eliminazione baciando sia Alfonso Signorini sia Marco Bellavia. I timori di contagio hanno coinvolto anche Ginevra Lamborghini, che in una diretta social ha svelato di avere “mal di gola” e di sentirsi “malatina“. Nella Casa, invece, dominano incertezza e paura: Antonino Spinalbese ha svelato di non sentire i sapori, mentre Daniele Dal Moro ha iniziato a girare con una bandana come mascherina. Una situazione alquanto delicata, sia dentro sia fuori le mura di Cinecittà.











