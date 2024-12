La serata che accoglie il nuovo anno, targata Rai Uno, è scandita dallo splendido concerto in scena a Reggio Calabria. Con Marco Liorni alla conduzione, la festa è già calda a L’anno che verrà, Capodanno 2025. Ci pensa Cristiano Malgioglio a dare un tocco caliente allo show, prima con la sua voce e le sue canzoni iconiche e poi con un simpatico siparietto una volta ultimata la performance.

Gli amanti del gossip avranno certamente sorriso alla confessione ‘hot’ – simpaticamente parlando – di Cristiano Malgioglio con riferimento al suo fidanzato sul palco di Reggio Calabria durante la diretta de L’anno che verrà, Capodanno 2025. In attesa di riprendere fiato dopo l’esibizione travolgente, Marco Liorni ha incalzato il paroliere sul tema sentimentale prendendo spunto dal testo di una delle sue ultime canzoni – ‘Fernando’ – che racconta di una tempesta d’amore per il cantautore.

“Ti stavo ascoltando, cantavo con te. Nel testo c’è scritto che ti scrive Osman, ti cerca Onur, poi c’è Fernando… Ma il tuo telefono bolle!”, scherza così Marco Liorni con Cristiano Malgioglio sul palco de L’anno che verrà, Capodanno 2025. Immediata la risposta ‘bollente’ di Cristiano Malgioglio a proposito del suo fidanzato. “Quello giusto è in albergo che mi aspetta… ma non si sa mai nella vita fammi passare il Capodanno felice!”. Ennesima dimostrazione di grande ironia per il paroliere che, a fine show, avrà dunque modo di festeggiare il nuovo anno con il fidanzato, il ‘misterioso’ ragazzo turco Furkan.