Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: duri scontri di Gilet Gialli a Parigi (2 maggio 2019)

Per le ultime notizie andiamo a rivivere quanto accaduto ieri. Si è tenuta a Bologna l’annuale manifestazione sindacale che ricorda la festa dei lavoratori, una festa che negli anni è sempre stata più snaturata. Nella capitale emiliana, per scelta stessa dei sindacati, si è tenuto sia il corteo che l’attività ricreativa, quest’ultima come al solito demandata al concertone. Durante gli interventi dei segretari di Cgil, Cisl e Uil, è stata richiesta a gran voce l’unione delle sigle, il più diretto è stato Maurizio Landini il quale ha sottolineato come le divisioni sindacali siano ormai scomparse del tutto. I vari oratori hanno posto l’accento anche su quella che loro hanno chiamato la piaga della delocalizzazione, chiedendo all’attuale governo di predisporre una legge che garantisca i diritti dei lavoratori.

In una città, la capitale francese, di fatto assediata dalle forze dell’ordine si sono registrati gli ennesimi durissimi scontri tra la polizia e alcuni manifestanti. Tutto è avvenuto all’inizio del corteo con la quale i sindacati francesi ricordavano la festa del lavoro. Il serpentone sarebbe dovuto partite da Montparnasse, la sua testa è stata però presa da un migliaio di manifestanti violenti, i cosiddetti black bloc. La parte violenta della manifestazione, con alcuni che indossavano gli ormai famosi gilet gialli, hanno iniziato a provocare la polizia, gli agenti hanno risposto e di fatto si è avuto un inizio di guerriglia. Alla fine degli scontri si contano centinaia di migliaia di euro di danni, oltre 200 arresti e una decina di feriti tra i poliziotti. I disordini hanno portato il segretario generale dei sindacati francesi, Philippe Martinez, ad annullare il suo intervento dal palco.

Julian Assange è stato condannato a 50 settimane di detenzione nell’ambito di un procedimento penale istruito dai giudici inglesi. Il fondatore di WikiLeaks è stato riconosciuto colpevole di aver violato nel 2012 i termini del rilascio su cauzione, rifugiandosi nell’ambasciata dell’Ecuador. Durante il procedimento il giudice Deborah Taylor che presiedeva la Southwark Crown Court non ha tenuto in alcun conto delle giustificazioni di Assange. Domani Assange ricomparirà dinanzi ad un giudice di sua Maestà, questa volta il procedimento è legato alla richiesta di estradizione formulata all’indomani dell’arresto dagli Stati Uniti D’America.

Nel giorno della festa del lavoro e della richiesta da parte dei sindacati di più diritti per i lavoratori arriva la notizia di un increscioso fatto di cronaca a Roma. Qui un rider straniero alla fine del suo turno di lavoro, è stato bersagliato con uova e sassi da cinque bulli, come se non bastasse i cinque lo hanno fermato ferendolo leggermente ad un occhio. Il fattorino di origine indiana, è nel nostro paese da appena cinque mesi, egli ha trovato l’impiego in una grande catena di distribuzione pasti, allo scopo di guadagnare i soldi che gli servono per studiare in Italia. Dopo la denuncia sono scattate le indagini da parte delle forze dell’ordine, i poliziotti stanno visionando le telecamere di sorveglianza, le speranze di risalire agli autori dell’aggressione sono però molto basse.

Ultime notizie, Barca spettacolo, oggi l’Europa League

Il Barcellona dà spettacolo e prenota la finale di Champions League, superando 3-0 nella semifinale d’andata al Nou Camp il Liverpool. Nel primo tempo la partita è stata sbloccata da una grande rete di Luis Suarez, poi nella ripresa si scatena Lionel Messi autore di una strepitosa doppietta. Oggi però è il giorno dell’Europa League con le due semifinali di assoluto livello tra quattro squadre molto importanti. La prima gara sarà Arsenal-Valencia, mentre la seconda Francoforte-Chelsea. Entrambe saranno disputate alle ore 21.00 e interessante sarà capire se queste gare rimarranno aperte in vista del ritorno.



