Detrazioni tasse universitarie 2024/ Come aggiornare DSU per non perderle (ultime notizie 19 luglio)

Gli studenti universitari vanno – giustamente – a caccia del risparmio. E una delle soluzioni legali permesse dal nostro Stato italiano sono le detrazioni delle tasse universitarie: per l’anno 2024/2025 è possibile ottenere il benefit fiscale ma presentando un ISEE aggiornato.

La regola è semplice: se si vogliono ottenere le detrazioni delle tasse universitarie 2024 il fisco richiede come giusto che sia un quadro della propria situazione economica a patto che sia aggiornata.

Detrazioni tasse universitarie 2024: come fare richiesta

Sostenere le spese universitarie è un impegno economico non indifferente. Motivo per cui di recente è stato alzato il limite ISEE per godere di agevolazioni più alte e in alcuni casi potendo esentare del tutto la retta universitaria.

Per farlo occorre – come anticipato – presentare la DSU aggiornata. Viceversa non sarebbe possibile ammettere la detrazione relativamente alle tasse universitarie 2024 / 2025.

Prima di mostrare le fasce reddituali a cui far fronte dobbiamo premettere che il Decreto direttoriale del MUR 318 del 14 marzo 2024, ha previsto come limite valido per tutto il 2024 un ISEE massimo di 27.726,79€ per poter accedere alle detrazioni.

Come aggiornare il modello ISEE per esentare o ridurre le imposte

Per aggiornare l’ISEE ai fini universitari esistono diverse soluzioni. La prima è compilare la dichiarazione in modo autonomo tramite il sito dell’INPS. In alternativa (scelta secondo noi più adeguata) è farsi aiutare da un commercialista o dal CAF.

Affinché il modello sia correttamente applicato e compilato occorre accertarsi che sia presente la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario“.

Infine ci sono due condizioni da dover assolutamente rispettare: la scadenza per consegnare la DSU aggiornata (solitamente tra i 7 e i 15 giorni dal contatto con l’Università) e l’inserimento del codice fiscale del beneficiario (dello studente che godrà della detrazione delle tasse universitarie).











