Il modello 730 nell’anno 2025 è ricco di novità, dalle nuove disposizioni Irpef ai benefici fiscali variati in base alla propria fascia reddituale per poi concludersi con una platea più ampia di utilizzatori del documento fiscale rivisto (che vedremo presto nell’articolo che segue). Le modifiche sono state attuate e sono in vigore già dal 1° gennaio di questo nuovo anno.

La variazione più significativa – in ambito fiscale – è la possibilità appunto, di poter utilizzare il nuovo modello 730 (dicendo “addio” al modello dei Redditi) per dichiarare le imposte sostitutive e i redditi a tassazione separata (in riferimento ai contribuenti che non hanno partita IVA).

Modello 730 anno 2025: tutte le variazioni fiscali

Il modello 730 anche nel 2025 potrà essere utilizzato dai pensionati e dalle persone fisiche con un reddito da lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha presentato – non in via ufficiale – una prima struttura sui cambiamenti che potrebbero presentarsi nel nuovo documento fiscale.

In prima battuta si legge la presenza di due nuove voci: il quadro M e il T. Entrambi permetteranno la dichiarazione semplificata anche ai cittadini che non sono titolari di P.IVA e i quali possono presentare le imposte sostitutive, i redditi a tassazione agevolata o eventuali plusvalenze finanziarie.

Tra le ulteriori novità in ambito finanziario la Manovra 2025 ha reso strutturale le tre aliquote Irpef e la tassazione al 26% per le unità immobiliari oggetto di una locazione breve e l’aliquota al 21% per i contratti con cedolare secca.

Altri bonus fiscali nel modello 730

Il nuovo modello 730 del 2025 terrà conto anche dell’indennità da 100 euro una tantum destinata ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente e che si sono trovati in una situazione finanziaria piuttosto complessa.

E tra le altre considerazioni non va tralasciato il regime agevolato a favore dei lavori impatriati nuovamente in Italia e la detrazione fiscale prevista per il personale di difesa e dedito alla sicurezza dei cittadini.

L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato online le nuove istruzioni operativi per il modello 730 rivisto e rimodulato con le nuove indicazioni (con una rivisitazione dei quadri SV e ST).