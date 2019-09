Diretta Argentina Messico/ Streaming video tv: attesi Lautaro e Lozano (amichevole)

Argentina Messico, in diretta dallo stadio Alanodome di San Antonio (Texas, USA), è una partita amichevole in programma alle ore 3.30 della notte italiana tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre. Match sempre affascinante tra due Nazionali di grande tradizione, Argentina Messico arriva a pochi giorni di distanza dalla precedente amichevole che l’Albiceleste ha giocato negli Stati Uniti, il pareggio per 0-0 contro il Cile. In questa finestra internazionale dunque impegni amichevoli per le due squadre che hanno nelle proprie fila diversi grandi nomi del calcio internazionale – naturalmente soprattutto l’Argentina, ma anche il Messico non è da sottovalutare. Ecco perché Argentina Messico è una partita che merita di essere segnalata, anche se non mette nulla di concreto in palio e arriverà nel cuore della notte italiana, complice un fuso orario certamente non favorevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo sottolineare che la diretta tv di Argentina Messico non sarà garantita in Italia, dove non ci sarà nemmeno una possibilità di seguire il match in diretta streaming video. I principali punti di riferimento per seguire il match saranno di conseguenza i siti Internet e i profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO

Molti spunti d’interesse ci arrivano dalle probabili formazioni di Argentina Messico, anche perché diversi protagonisti militano nel campionato italiano. In questo momento un nome caldo nell’attacco dell’Argentina è quello del nerazzurro Lautaro Martinez, senza dimenticare che potrebbe esserci spazio anche per Dybala, che dopo un’estate decisamente tormentata è rimasto alla Juventus. I due potrebbero benissimo co-esistere nel modulo 4-3-3 del commissario tecnico Lionel Scaloni, che dovrebbe essere d’altronde il modulo scelto anche dal suo collega e connazionale Gerardo Martino per il Messico in cui sarà molto atteso il nuovo napoletano Hirving Lozano, che è un elemento fondamentale nell’attacco della Nazionale messicana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Argentina Messico, amichevole in cui l’agenzia di scommesse Snai vede favorita l’Albiceleste. Infatti il segno 1 (Argentina formalmente in casa in questo match in campo neutro) è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,15 sia in caso di segno X per il pareggio sia in caso di vittoria del Messico, che sarebbe indicata evidentemente dal segno 2.



