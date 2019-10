Diretta Arsenal Standard Liegi/ Streaming video tv: gara incerta (Europa League)

Arsenal Standard Liegi, partita diretta dallo svizzero Sandro Scharer, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. La campagna europea dell’Arsenal, finalista della competizione nella scorsa stagione, è iniziata col botto con un rotondo 0-3 in casa dell’Eintracht Francoforte, che a sua volta aveva raggiunto la semifinale nel maggio scorso. In Premier League nel posticipo del lunedì i Gunners hanno strappato un prezioso pari in rimonta contro il Manchester United in trasferta, restando agganciati al quarto posto a braccetto col West Ham. Per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale, l’Arsenal proverà a chiudere la pratica Standard Liegi, che a sua volta è partito in Europa League con un secco 2-0 ai portoghesi del Vitoria Guimaraes. In campionato i belgi sono reduci da un pari interno contro lo Charleroi, subendo il sorpasso in testa alla classifica da parte del Bruges che ora è in vetta con un punto di distanza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ARSENAL STANDARD LIEGI

La diretta tv di Arsenal Standard Liegi sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Football (tutti gli abbonati lo trovano al numero 203 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL STANDARD LIEGI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Arsenal Standard Liegi, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per l’Arsenal allenato da Emery, in campo con: Martinez, Chambers, Mustafi, Luiz, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Willock, Smith Rowe, Aubameyang, Saka. 4-4-2 per lo Standard Liegi guidato in panchina da Preud’homme, schierato con: Milinkovic-Savic, Vojvoda, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, M’Poku Ebunge, Cimirot, Limbombe, Carcela-Gonzalez, Emond.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Arsenal Standard Liegi, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella inglese: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.32 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 8.25 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 5.50 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.90 e under 2.5 quotato 1.85.



