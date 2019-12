Diretta Atletico Madrid Lokomotiv Mosca/ Streaming video tv: i Colchoneros rischiano

Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, che viene diretta dall’arbitro ungherese Viktor Kassai, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. I Colchoneros allenati dal Cholo Simeone sono all’ultima chiamata: con la Juventus già sicura del primo posto nel girone D, l’Atletico Madrid per accedere agli ottavi di finale della competizione dovrà necessariamente battere i russi, che sono quarti e fuori dai giochi anche per un eventuale terzo posto che porterebbe in Europa League. Sulla carta dunque le motivazioni sono tutte dalla parte degli spagnoli, ma l’Atletico non sta vivendo un periodo brillante, con una sola vittoria ottenuta negli ultimi 8 impegni ufficiali disputati tra Liga Spagnola e Champions League. Non vanno meglio le cose però alla Lokomotiv che ha perso anche le ultime due partite in campionato in Russia, contro Dinamo Mosca e Arsenal Tula. La Lokomotiv è stata riassorbita nel gruppo delle terze, perdendo il secondo posto alle spalle dello Zenit San Pietroburgo dominatore. L’Atletico dopo lo 0-0 nella Liga contro il Villarreal è sesto assieme ad Athletic Bilbao e Valencia, staccato di 8 punti dalla coppia di testa (che ha disputato una partita in meno) composta da Barcellona e Real Madrid. at

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 203 (Sky Sport Football). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta la Champions League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. L’Atletico Madrid allenato dall’argentino Diego Pablo Simeone sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Partey, Herrera, Ñíguez; Félix, Morata. Risponderà la Lokomotiv Mosca, guidata in panchina dal russo Semin, optando per un 4-1-4-1 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Kochenkov; Zhivoglyadov, Murilo, Ćorluka, Höwedes, Rybus; Krychowiak, Kolomeytsev, An. Miranchuk, Al. Miranchuk; Smolov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 1.16 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 7.00 l’eventuale pareggio e quota a 19.00 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



