Diretta Basaksehir Copenaghen/ Streaming video e tv: sfida inedita a Istanbul!

Basaksehir Copenaghen, diretta dall’arbitro William Collum giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.55 presso il Fatih Terim Stadium, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I turchi continuano a dimostrare di avere sette vite nella competizione: dopo la qualificazione strappata al Borussia Monchengladbach nella fase a gironi all’ultimo minuto, anche nei sedicesimi di finale è arrivata una clamorosa rimonta. Dopo aver perso 3-1 all’andata, il Basaksehir ha battuto 4-1 a Istanbul nel match di ritorno lo Sporting Lisbona ai tempi supplementari. I turchi vanno avanti dopo aver preso la testa della classifica in patria, a +3 dal trio delle formazioni al secondo posto composto da Trabzonspor, Galatasaray e Sivasspor. Il Copenaghen sconfitto in casa dall’Horsens in Danimarca resta secondo ma è scivolato a -12 dal Midtjylland capolista, ma nei sedicesimi di Europa League si è reso protagonista di una grande impresa, andando a vincere a Celtic Park nel match di ritorno e prendendosi la qualificazione dopo l’1-1 interno dell’andata.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Basaksehir Copenaghen ci si dovrà collegare sul canale numero 256 del satellite di Sky Sport, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Europa League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR COPENAGHEN

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Basaksehir Copenaghen, giovedì 12 marzo 2020 presso il Fatih Terim Stadium . I padroni di casa del Basaksehir, allenati da Boruk, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-4-2 e questo undici titolare: Gunok; Caiçara; Skrtel, Epureanu, Clichy; Visca, Takdemir, Kahveci, Elia; Crivelli, Ba. Risponderà il Copenaghen con questa formazione schierata dal tecnico Solbakken con un 4-4-2 scelto come modulo di partenza: Johnsson; Varela, Sotirios, Bjelland, Bengtsson; Falk, Stage, Zeca, Daramy; N’Doye, Santos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 1.75 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.55 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 5.00. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 2.25 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 1.60.



