DIRETTA CALDIERO TERME VIRTUS VERONA: IN EQUILIBRIO!

Due formazioni che dovranno necessariamente migliorare la propria media punti. Non può essere altrimenti per la diretta Caldiero Terme Virtus Verona, in programma domenica 6 ottobre alle ore 17:30 presso lo stadio Nocini di Verona. I gialloblu stanno nettamente peggiorando la propria situazione a causa di un mese di settembre tragico da metà in poi: 1-0 dal Trento, 2-0 contro l’Alcione e 3-2 dalla Pergolettese per un totale di 0 punti in 3 partite. E pensare che il Caldiero aveva iniziato con tre successi nelle prime quattro.

La Virtus Verona sta vivendo anch’essa un periodo complicato a dir poco. Tolto il successo col Novara per 1-0, il mese di settembre ha visto solo sconfitte con FeralpiSalò, Renate, Padova e Atalanta U23 festeggiare sui rossoblu.

DIRETTA TV CALDIERO TERME VIRTUS VERONA, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Caldiero Terme Virtus Verona, essendo un match di Serie C, verrà trasmesso su Sky tramite il pacchetto Calcio. Discorso simile per quanto riguarda la diretta Caldiero Terme Virtus Verona in streaming che sarà visibile, sempre previo abbonamento, sull’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME VIRTUS VERONA

Ora diamo uno sguardo alle probabili formazioni Calidero Terme Virtus Verona. I gialloverde si disporranno secondo il modulo 4-3-3. Tra i pali Aldegheri, protetto qualche metro più avanti da Rossi, Seno, Leonarduzzi e Dalla Bernardina. A centrocampo Zerbato, Cherubin e Bertasini mentre davanti Magnabosco, Contaldo e Pavan.

La Virtus Verona preferisce invece giocare con il modulo 3-5-2. In porta Giacomel, terzetto arretrato formato da Pellacani, Visentin e Manfrin. Agiranno da esterni Lonardi e Arma con Cazzola, Danieli e Danti a centrocampo. In attacco Casarotto e Nalini

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CALDIERO TERME VIRTUS VERONA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Caldiero Terme Virtus Verona. Analizziamo per prima cosa i segni 1X2 con la vittoria casalinga a 2.25, seguito dal segno X del pareggio a 3.10 e in fine dal 2 a 2.90.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è messo in lavagna a 2.35 contro l’Under alla stessa soglia a 1.45. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.90 e 1.88.