DIRETTA VIRTUS VERONA NOVARA: I TESTA A TESTA

Un discreto equilibrio nei primi cinque testa a testa Virtus Verona Novara fino a questo momento. L’esordio di questo match si è vissuto nel settembre 2022 in occasione della quarta giornata del campionato di Serie C 2022/2023 con il punteggio di 0-0 che ha inaugurato questo testa a testa. Fin qui si è trattato del primo dei due pareggi.

L’altro segno X è giunto nel 2023, sempre a settembre, considerando che anche stavolta si affronteranno nel nono mese dell’anno la tradizione richiederebbe un altro pareggio. La prima vittoria se l’è aggiudicata il Novara nel 2023 battendo in trasferta la Virtus che si è vendicata nel primo turno dei playoff con un netto 3-0. L’ultima sfida tra le due invece si è conclusa 1-0 per il Novara, proprio come l’anno scorso nella sfida di ritorno (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIRTUS VERONA NOVARA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Virtus Verona Novara andrà in onda sui canali di Sky e sarà anche disponibile in streaming su NOW TV. Sul nostro sito, inoltre, potrete seguire la diretta testuale di questa partita che vi accompagnerà per tutti i 90 minuti raccontandovi le azioni più importanti e l’andamento del match.

VIRTUS VERONA NOVARA, ANCORA A ZERO GOL

Ancora in campo la Serie C per la terza giornata del Girone A che vedrà in campo la diretta Virtus Verona Novara il 7 settembre dalle 18,30. Sono partite a rilento entrambe le squadre e, al momento, la classifica le vede tutte e due con un solo punto all’attivo e tanta voglia di riscatto.

I padroni di casa arrivano da un pareggio in casa dell’Alcione Milano con uno scialbo 0 a 0 che fa preoccupare i tifosi veneti ancora in attesa per esultare ad un gol dopo la sconfitta per 0 a 1 contro la Lumezzane. Zero reti segnate anche per il Novara che arriva dal pesante 0 a 3 in casa contro l’AtalantaU23 e uno 0 a 0 al debutto contro la Feralpisalò.

VIRTUS VERONA NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Novara. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Mehic che lascerà un buco a centrocampo che potrebbe essere coperto da Amadio. Zarpellon e Gomez sosterranno l’unica punta Caia che cerca di sbloccarsi.

Novara da riformulare per Gattuso che potrebbe anche decidere di discostarsi dal suo 4-3-1-2. Ganz cerca un posto da titolare in attacco dove Manseri e Ongaro non hanno brillato nelle prime uscite. Anche Lancini e Bertoncini non hanno convinto ma potrebbero riformare la coppia di centrali che difenderà la porta di Minelli.

VIRTUS VERONA NOVARA, LE QUOTE

Il favore del pronostico è dalla parte dei veneti che vedono l’1 a 2,10 nella diretta Virtus Verona Novara. Il 2 per i piemontesi, invece, è meno probabile ed viene quotato da Snai a 3,25 contro il 3,10 per il pareggio X.