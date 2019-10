Diretta Celtic Cluj/ Streaming video tv: rumeni per lanciarsi (Europa League)

Celtic Cluj, che sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert e si gioca giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso il Celtic Park a Glasgow, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. I romeni arrivano in Scozia da primi della classe, dopo la sorprendente vittoria in rimonta nel turno d’esordio della competizione contro la Lazio. Un successo importante che ha confermato il buono stato di forma della squadra allenata da Dan Petrescu, che nel massimo campionato in Romania mantiene la vetta con due punti di vantaggio sull’Universistatea Craiova, primo posto mantenuto dopo il successo interno contro il Gaz Metan. Il Celtic è invece partito con un pareggio in Francia contro il Rennes e incrocia di nuovo la strada con il Cluj dopo il preliminare di Champions League che in estate aveva fatto retrocedere in Europa League gli scozzesi e promosso ai play off (poi persi contro lo Slavia Praga) i romeni. In campionato il Celtic, pareggiando 1-1 a Edimburgo contro l’Hibernian, ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive e ha visto i Rangers avvicinarsi a una sola lunghezza dalla vetta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE CELTIC CLUJ

La diretta tv di Celtic Cluj sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Collection (tutti gli abbonati lo trovano al numero 205 del loro decoder) nel contenitore Diretta Gol Europa League, con aggiornamenti e gol in tempo reale del match. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC CLUJ

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Celtic Cluj, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso il Celtic Park a Glasgow, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. 4-2-3-1 per il Celtic allenato da Lennon, in campo con: Forster, Abd Elhamed, Ajer, Julien, Bolingoli-Mbombo, Brown, McGregor, Forrest, Christie, Elyounoussi, Edouard. 5-3-2 per il Cluj guidato in panchina da Petrescu, schierato con: Alauskis, Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora, Bordeianu, Djokovic, Paun-Alexandru, Traoré, Deac.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Celtic Cluj, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella tedesca: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.55 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 7.25 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.90 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.15 e under 2.5 quotato 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA