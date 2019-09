Diretta Chelsea Valencia/ Streaming video e tv: esordio di Lampard (Champions League)

Chelsea Valencia, partita diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir e in programma martedì 17 settembre alle ore 21.00 a Stamford Bridge a Londra, sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. I campioni in carica dell’Europa League, dopo la Supercoppa Europea persa ai rigori contro il Liverpool, tornano in campo continentale dopo una partenza in Premier League non esaltante. Qualche difficoltà soprattutto in difesa per Lampard dopo aver preso il testimone di Maurizio Sarri: il Chelsea resta comunque l’unica squadra londinese ad aver mai alzato la Champions, nel 2012. Il Valencia è ai nastri di partenza della fase a gironi della massima competizione europea per il secondo anno consecutivo, dopo averla riconquistata nella scorsa Liga nella volata vinta sul Getafe. In campionato partenza non brillante degli spagnoli che hanno sfiorato la Champions League in due occasioni, perdendo la finalissima nel 2000 contro il Real Madrid e nel 2001 contro il Bayern Monaco, in quest’ultimo caso ai calci di rigore.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Chelsea Valencia, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00 a Stamford Bridge a Londra, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-3-3 per il Chelsea allenato dall’inglese Frankie Lampard che schiererà: Kepa Arrizabalaga, Azpilicueta, Tomori, Zouma, Marcos Alonso, Barkley, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Abraham, Mount. Risponderà il Valencia guidato in panchina dallo spagnolo Marcelino con un 4-4-2: Cilessen, Wass, Garay, Diakhaby, Gaya, Torres, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Gameiro.

Secondo il bookmaker Snai, il Chelsea è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Valencia. Successo interno quotato 1.85, pareggio offerto a una quota di 3.60 ed affermazione esterna proposta a una quota di 4.00. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 2.00 per quanto riguarda l’over 2.5 e 1.80 per quanto concerne l’under 2.5.



