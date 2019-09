Diretta Cluj Lazio/ Streaming video e tv: i biancocelesti aprono l’Europa League

Cluj Lazio, che sarà diretta dall’arbitro polacco Daniel Stefanski e si gioca giovedì 19 settembre alle ore 18.55 presso lo stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. Esordio europeo in Romania per una Lazio ancora tramortita dalla sconfitta di Ferrara contro la Spal. Gli estensi si sono confermati bestia nera per la squadra di Simone Inzaghi che dopo un buon primo tempo si è sciolta al caldo dello stadio Paolo Mazza. Dopo lo 0-3 all’esordio alla Sampdoria, i biancazzurri non hanno sfruttato un derby dominato colpendo 4 pali e non andando oltre l’1-1 contro la Roma. La sconfitta maturata in extremis per il gol di Kurtic ha scatenato di nuovo le polemiche sulla fragilità mentale della squadra. Il Cluj in Romania dopo il 5-0 al fanalino di coda Voluntari si è preso la testa solitaria della classifica. In estate la squadra romena si è spinta fino ai playoff di Champions League, poi persi contro lo Slavia Praga, in un cammino che li aveva visti eliminare anche il Celtic Glasgow che ora il Cluj ha ritrovato proprio nel girone di Europa League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cluj Lazio, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 18.55, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport 1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Cluj Lazio, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 18.55 presso lo stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per il Cluj allenato dal romeno Petrescu, in campo con: Arlauskis, Susic, Burca, Mureşan, Camora; Luís Aurélio, Bordeianu, Đoković; Deac, Rondon, Omrani. Risponderà la Lazio allenata da Simone Inzaghi con il consueto 3-5-2: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Berisha, Lucas Leiva, Jony; Milinkovic-Savic; Correa, Caicedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Lazio come favorita per la conquista dei tre punti contro il Cluj. Vittoria casalinga offerta a una quota di 4.75, pareggio quotato 3.60 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 1.75. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.00 per l’over 2.5 e di 1.80 per l’under 2.5.





