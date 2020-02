Diretta Cluj Siviglia/ Streaming video tv: andalusi sul velluto? (Europa League)

Cluj Siviglia, partita che sarà diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. I romeni sono approdati a sorpresa alla fase a eliminazione diretta della competizione, eliminando la Lazio e prendendosi il secondo posto del girone alle spalle del Celtic Glasgow. In Romania dopo due pari consecutivi senza reti contro Gaz Metan e Viitorul Constanta, il Cluj è sempre primo in classifica ma ha visto avvicinarsi a sole 3 lunghezze di distanza l’Universitatea Craiova. Il Siviglia invece ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 3 partite disputate nella Liga spagnola, dopo aver anche subito l’eliminazione dalla Copa del Rey per mano del Mirandes. Gli andalusi hanno vinto in scioltezza un girone di Europa League molto agevole, davanti ai ciprioti dell’Apoel e agli azeri del Qarabag, ma nella Liga dopo l’ultimo 2-2 contro l’Espanyol sono indietro nella corsa ai primi quattro posti che garantiscono l’accesso alla Champions League della prossima stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Siviglia si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 251 di Sky Sport nel contenitore Diretta Gol Europa League, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ SIVIGLIA

Le probabili formazioni di Cluj Siviglia che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca. Il Cluj allenato da Petrescu sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Aurlaskis; Burca, Vinicius, Boli, Camora; Itu, Bordeianu, Djokovic; Deac, Omrani, Costache. Risponderà il Siviglia guidato in panchina da Lopetegui disposto con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Vaclik; Navas, Gomez, Carlos, Reguilon; Vazquez, Fernando, Banega; Suso, En-Nesyri, Nolito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Cluj e Siviglia. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.85, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.45 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.95. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.05, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.70.



