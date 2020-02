Diretta Dortmund Psg/ Streaming video tv: Tuchel vs la sua ex (Champions League)

Borussia Dortmund Psg, partita diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, va in scena alle ore 21:00 di martedì 18 febbraio: eccoci all’andata degli ottavi della Champions League 2019-2020, e questa partita del Signal Iduna Park è molto interessante. I gialloneri, qualificatisi ai danni dell’Inter “suicidatasi” sia in Germania che in casa contro il Barcellona, adesso ci credono grazie anche ad un paio di innesti operati sul calciomercato di gennaio, sapendo inoltre di poter volare ai quarti in virtù della “maledizione” che grava sui campioni di Francia, mai capaci di arrivare tra le prime quattro del torneo anche quando avevano speso tantissimo e presentato rose piene di campioni. Il Psg di Thomas Tuchel resta comunque una squadra assolutamente temibile, che sulla carta è superiore e lo ha anche dimostrato nel girone, schiantando il Real Madrid in casa e chiudendo al primo posto. Per questo motivo la partita di andata si gioca in Germania, e adesso vedremo come andranno le cose nella diretta di Borussia Dortmund Psg; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Psg verrà trasmessa esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Football (numero 203 del decoder, in alta definizione) e i clienti potranno seguire l’andata degli ottavi di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go utilizzando come sempre dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSG

Per presentare Borussia Dortmund Psg abbiamo parlato dei volti nuovi in giallonero: l’ex Juventus Emre Can potrebbe avere il posto in mezzo al campo facendo compagnia a Witsel, in un 3-4-3 nel quale Lucien Favre deve rinunciare a Reus (e Delaney) e dunque potrebbe operare con Hakimi e Raphael Guerreiro schierati larghi a centrocampo. In difesa il terzetto Piszczek-Hummels-Zagadou protegge Burki, davanti Haaland dovrebbe partire titolare (ha giocato il girone con il Salisburgo) con Sancho e Thorgan Hazard che saranno le frecce ai suoi lati. Il Psg invece ha Neymar non al meglio: Thomas Tuchel, ex della partita, potrebbe confermare il 4-4-2 visto ad Amiens con Icardi e Cavani oppure puntare sul solito 4-3-3, dunque ballottaggio sudamericano per il ruolo di centravanti e Mbappé-Di Maria a giostrare esterni. A questo punto in mediana si potrebbero vedere Verratti, Leandro Paredes e Marquinhos senza però dimenticarsi di Gueye; il brasiliano ex Roma potrebbe anche raggiungere Thiago Silva in difesa (visto l’infortunio di Kimpembé), Meunier e Bernat agiranno sulle fasce con Jesus Navas in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli ospiti a essere favoriti nel pronostico di Borussia Dortmund Psg, ma comunque in una situazione di equilibrio: infatti l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la vittoria francese, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il successo dei tedeschi, segno 1, la vincita ammonterebbe a 2,85 volte quanto puntato. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore di 3,85 volte la cifra che avrete deciso di investire.



