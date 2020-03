Diretta Eintracht Basilea/ Streaming video e tv: sfida delicata a Francoforte

Eintracht Francoforte Basilea, diretta dall’arbitro Andreas Ekberg, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.55 presso la Commerzbank Arena di Francoforte, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida complicata con il Basilea che ha già annunciato di non voler ospitare il match di ritorno a causa dell’emergenza coronavirus, visto l’esodo previsto di migliaia di tifosi tedeschi, in Europa sempre al seguito dell’Eintracht. Bisognerà capire se far giocare in altra sede il match, altrimenti gli elvetici rischiano lo 0-3 a tavolino, sempre ammesso naturalmente che non si arrivi prima a una decisione di sospendere tutto. Dopo l’ultimo poker subito a Leverkusen, l’Eintracht non riuscirà ad agganciare l’Europa in Bundesliga, punterà tutto su una competizione in cui l’anno scorso è stato eliminato solo ai rigori in semifinale dal Chelsea. Il Basilea è nel frattempo alle prese con la sospensione della massima serie svizzera, con le autorità elvetiche che sono state tra quelle che hanno imposto misure più stringenti per l’emergenza coronavirus. L’ultimo impegno ufficiale disputato dal Basilea resta dunque il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, con l’eliminazione inflitta ai ciprioti dell’Apoel.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Eintracht Francoforte Basilea ci si dovrà collegare sul canale numero 255 del satellite di Sky Sport, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Europa League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT BASILEA

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Eintracht Francoforte Basilea, giovedì 12 marzo 2020 presso la Commerzbank Arena di Francoforte. I padroni di casa dell‘Eintracht Francoforte, allenati da Hutter, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva. Risponderà il Basilea con questa formazione schierata dal tecnico Koller con un 4-1-4-1 scelto come modulo di partenza: Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Zuffi, Bua; Arthur.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 1.60 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 4.00 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 5.25. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 1.65 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA