Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno sedicesimi)

Per i risultati di Europa League, parliamo delle partite che giovedì 27 febbraio si giocano per il ritorno dei sedicesimi: si torna in campo ad una sola settimana dalle sfide di andata perché rispetto alla Champions League bisogna “recuperare” un turno; dunque calendario fitto nelle prime due tornate ad eliminazione diretta. Gent Roma (ore 18:55) e Ludogorets Inter (ore 21:00) sono i due impegni che riguardano le uniche italiane ancora presenti nel tabellone del torneo; entrambe hanno vinto la loro partita di andata ma il contesto dal quale partono è molto diverso. Poi, ci sono altre 14 gare che sono molto interessanti; in alcune di queste la situazione sembra già definita, altre invece sono del tutto aperte. Vediamo tutto con la presentazione dei risultati di Europa League per il ritorno dei sedicesimi, entro poche ore scopriremo le 16 squadre che si qualificheranno al turno successivo sperando naturalmente di trovare anche Roma e Inter.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Nei risultati di Europa League attesi per questa sera, riserviamo la nostra principale attenzione sulle due italiane: per l’Inter sembra tutto facile dopo il blitz di Razgrad, la vittoria per 2-0 sul campo del Ludogorets ha di fatto archiviato la pratica dei sedicesimi perché adesso la squadra di Antonio Conte potrà anche permettersi di perdere con un gol di scarto, e già una settimana fa si è vista la superiorità dei nerazzurri rispetto ad un Ludogorets che ha giocato parecchie volte l’Europa League ma naturalmente rimane di un livello inferiore rispetto alle big. Diverso il discorso che riguarda la Roma, rilanciatasi anche in campionato con il 4-0 al Lecce: i giallorossi hanno battuto il Gent all’Olimpico ma solo per 1-0, dunque perdendo con due reti di scarto sarebbero fuori ma anche loro possono permettersi un ko con un gol di margine, a patto ovviamente di segnarne uno. Sulla carta, Roma e Inter hanno dunque lo stesso ventaglio di risultati a disposizione; la differenza è che i nerazzurri giocano a San Siro mentre i capitolini fanno visita a un Gent che sul proprio campo è capace di essere ben più temibile. Tra poco dunque scopriremo il destino delle due italiane, e di tutte le altre squadre coinvolte nei risultati di Europa League per il ritorno dei sedicesimi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO SEDICESIMI

Ore 18:55 Gent Roma (andata 0-1)

Ore 18:55 Malmoe Wolfsburg (andata 1-2)

Ore 18:55 Lask Az Alkmaar (andata 1-1)

Ore 18:55 Basilea Apoel (andata 3-0)

Ore 18:55 Porto Bayer Leverkusen (andata 1-2)

Ore 18:55 Basaksehir Sporting Lisbona (andata 1-3)

Ore 18:55 Espanyol Wolverhampton (andata 0-4)

Ore 21:00 Benfica Shakhtar (andata 1-2)

Ore 21:00 Salisburgo Eintracht (andata 1-4)

Ore 21:00 Inter Ludogorets (andata 2-0)

Ore 21:00 Manchester United Bruges (andata 1-1)

Ore 21:00 Arsenal Olympiacos (andata 1-0)

Ore 21:00 Siviglia Cluj (andata 1-1)

Ore 21:00 Celtic Copenaghen (andata 1-1)

Ore 21:00 Ajax Getafe (andata 0-2)



