Diretta Guimaraes Arsenal/ Streaming video tv: Gunners sul velluto? (Europa League)

Vitoria Guimaraes Arsenal, che sarà diretta dall’arbitro turco Halis Ozkahya e si gioca alle ore 16.50 di mercoledì 6 novembre presso l’Estádio Afonso Henriques di Guimaraes, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Dopo il successo ottenuto solamente all’ultimo secondo dall’Arsenal nel match d’andata, le sorti del girone F sembrano ormai decise con i Gunners che dovranno guardarsi solo dall’Eintracht Francoforte per la conquista del primo posto, mentre il Guimaraes sembra ormai eliminato con tre sconfitte subite in altrettante partite, nonostante l’ottima figura fatta nel match in Inghilterra. In Premier League l’Arsenal è reduce da un pari interno contro il Wolverhampton che ha mantenuto i Gunners al quinto posto, ma li ha visti staccarsi di ben 6 punti dal quarto. Pari anche per il Guimaraes in Portogallo sul campo della Moreirense, nella massima serie lusitana il club resta quinto a una lunghezza dallo Sporting Lisbona quarto in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vitoria Guimaraes Arsenal sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match sul canale numero 203, Sky Sport Football. Partita visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GUIMARAES ARSENAL

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Guimaraes Arsenal, giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estádio Afonso Henriques di Guimaraes, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Guimaraes allenato dal portoghese Vieira sarà schierata con un 4-3-3: Joao Miguel, Garcia, Venancio, Tapsoba, Hanin, Almeida, Ndubusi Agu, Poha, Edwards, Duarte, Davidson. Risponderà con un 4-2-3-1 l’Arsenal allenato dallo spagnolo Emery: Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney, Torreira, Willock, Maitland-Niles, Smith Rowe, Martinelli, Lacazette.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Guimaraes Arsenal, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra ospite come favorita. Vittoria interna quotata 3.30, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.60 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 2.10. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 1.60, under 2.5 proposto a una quota 2.30.



