DIRETTA KHELIF SUWANNAPHENG: UN MATCH CHE VALE LA FINALE

L’attesa per la diretta Khelif Suwannapheng sta per volgere al termine. La pugile algerina Imane Khelif sta per entrare nel quadrato per la sfida contro l’atleta thailandese Janjaem Suwannapheng, valevole per la semifinale di pugilato pesi welter femminili. Oggi 6 agosto la gara andrà in onda a partire dalle ore 22:34, la posta in palio è veramente alta. Il nome della pugile algerina è tra i più chiacchierati in questa Olimpiadi, con la vittoria, impari per molti, contro l’Italiana Angela Carini agli ottavi di finale.

Adesso però non serve più parlare, occorre dimostrare sul ring la più forte: pertanto sono pronte a darsi battaglia Suwannapheng e Khelif. L’algerina arriva in semifinale dopo aver affrontato e battuto l’italiana Carini ai quarti ma anche l’ungherese Hamori, con un pesante 5-0. Per la thailandese, invece, il cammino l’ha vista vincere agli ottavi contro Mbabi con il risultato di 4-1; stesso esito anche contro la turca Surmeneli. Attesissima adesso la sfida tra le due con Suwannapheng che avrà di certo studiato la sua avversaria. La vincente di questo incontro affronterà chi passerà con successo nell’altra semifinale tra Chen e Yang, che si scontreranno sempre all’impianto Roland-Garros di Parigi, lo stesso della diretta Khelif Suwannapheng.

DIRETTA KHELIF SUWANNAPHENG STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta tv Khelif Suwannapheng vi basterà collegarsi sui canali di Eurosport al momento dell’incontro, sappiate che per i più Smart sarà possibile seguire lo scontro con l’app Discovery Plus, dunque comodamente da pc e telefoni in diretta streaming video. Tuttavia potrebbe non essere l’unico modo per assistere allo scontro: seguiranno aggiornamenti per verificare se ci sarà la possibilità di vederla in chiaro, tra Rai Due e Rai Sport, con streaming in questo caso su Rai Play.