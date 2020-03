Diretta Lask Manchester United/ Streaming video: occhio alla sorpresa (Europa League)

Lask Linz Manchester United, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, si gioca giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.55 presso la Raiffeisen Arena di Pasching e sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020. Dopo l’ultima vittoria esterna contro il Mattersburg nella Bundesliga austriaca il Lask vede vicinissimo il sogno del trionfo in campionato, a +6 dal Salisburgo secondo in classifica e che aveva fatto il vuoto nelle precedenti stagioni. E anche in Europa League la formazione bianconera si sta facendo valere, riuscendo ad arrivare agli ottavi eliminando gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Il Lask si ritrova di fronte a una big d’Europa, il Manchester United che dopo un autunno nero è riuscito a rialzarsi ed ora si trova a -2 dalla zona Champions e dal Chelsea. In Premier League i Red Devils sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Manchester City, per la prima volta dopo molti anni capaci di vincere la stracittadina sia nel match d’andata sia nel match di ritorno. Gli inglesi sono probabilmente favoriti ma il Lask Linz ha dimostrato in questa stagione di saper raggiungere obiettivi sulla carta impensabili.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Lask Linz Manchester United ci si dovrà collegare sul canale numero 203 del satellite di Sky Sport Football, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Europa League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LASK MANCHESTER UNITED

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Lask Linz Manchester United, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.55 presso la Raiffeisen Arena di Pasching. I padroni di casa del Lask Linz, allenati da Ismael, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 3-4-3 e questo undici titolare: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser. Risponderà il Manchester United con questa formazione schierata dal tecnico Solskjaer con un 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza: Romero; Lindelof, Maguire, Bailly; Dalot, McTominay, Matic, Williams; Fernandes; Ighalo, Greenwood.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 3.60 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.20 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 2.15. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 2.20 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 1.60.



