Diretta Lipsia Tottenham/ Streaming video tv: Nagelsmann sogna i quarti!

Lipsia Tottenham, diretta dall’arbitro Carlos del Cerro Grande. martedì 10 marzo 2020 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Lipsia, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata preziosissimo gol di Timo Werner per i tedeschi, che ha garantito un vantaggio in vista del ritorno che potrebbe spedire per la prima volta il Lipsia ai quarti di finale di Champions League. La formazione di Nagelsmann in Bundesliga è reduce da 2 pareggi consecutivi che l’hanno costretta a staccarsi di 5 punti dal Bayern Monaco primo della classe e a ritrovarsi al terzo posto in classifica, sorpassata di una lunghezza dal Borussia Dortmund. Il ko dell’andata ha aperto per il Tottenham di Mourinho una serie di 4 sconfitte consecutive tra Champions, Premier League e FA Cup: in campionato gli Spurs sono scivolati all’ottavo posto, a -7 dal Chelsea quarto, e oltre alla partecipazione alla prossima Champions League anche quella all’Europa League sembra in bilico: il match di Lipsia può essere quello in cui il Tottenham si gioca di fatto una stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Lipsia Tottenham ci si dovrà collegare sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Champions League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA TOTTENHAM

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Lipsia Tottenham, martedì 10 marzo 2020 presso la Red Bull Arena di Lipsia. I padroni di casa del Lipsia, allenati da Julian Nagelsmann, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gulacsi; Klostermann, Mukiele, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Haidara, Angeliño; Nkunku; Werner, Poulsen. Risponderà il Tottenham con questa formazione schierata dal tecnico José Mourinho con un 4-2-3-1 scelto come modulo di partenza: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Davies; Winks, Ndombele; Bergwijn, Alli, Lo Celso; Lucas Moura.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 1.55 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 4.50 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 5.75. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 1.60 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA