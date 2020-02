Diretta Ludogorets Inter/ Streaming video tv: Conte va in Bulgaria (Europa League)

Ludogorets Inter, partita diretta dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso la Ludogorets Arena di Razgrad, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Bulgari qualificati di un punto rispetto al Ferencvaros nella fase a gironi, secondi alle spalle dell’Espanyol. Il campionato in patria è invece appena ricominciato per la squadra allenata da Vrba, con un fragoroso 6-0 inflitto al Botev Vratsa, un successo che ha permesso subito al Ludogorets di allungare in testa alla classifica a +7 sul Levski Sofia secondo. L’Inter parte comprensibilmente favorita, ma arriva da due sconfitte consecutive, contro il Napoli in Coppa Italia e contro la Lazio nel big match di Serie A, che ha fatto registrare il sorpasso dei biancocelesti ai danni dei nerazzurri, scesi in Europa League dopo il terzo posto nel girone di Champions alle spalle di Barcellona e Borussia Dortmund. L’Europa League può essere dunque per la squadra di Conte una porta alternativa attraverso la quale consolidare il proprio progetto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ludogorets Inter si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 201, ovvero Sky Sport Uno, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS INTER

Le probabili formazioni di Ludogorets Inter che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso la Ludogorets Arena di Razgrad. Il Ludogorets allenato dal ceko Vrba sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. Risponderà l’Inter guidata in panchina da Antonio Conte disposta con un 3-5-2 con questi uomini in campo: Padelli; Bastoni, Skriniar, Ranocchia; Biraghi, Barella, Brozovic, Eriksen, Moses; Lautaro Martinez, Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Ludogorets e Inter. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 4.75, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.65 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.70. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.90, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA