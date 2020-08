Diretta Motogp/ Gara live, vincitore e podio (GP Stiria 2020)

La Motogp è in diretta anche oggi, domenica 23 agosto 2020, sulla pista di Spielberg per la gara del Gran Premio di Stiria 2020: si torna dunque sul tracciato del Redbull Ring che solo domenica scorsa aveva ospitato il primo del doppio appuntamento austriaco che la Dorna ha decido di fissare nel nuovo calendario del Motomondiale, stravolto completamente dalla pandemia da coronavirus. Pur dunque con importanti novità, la Motogp però è ripartita per la gioia degli appassionati, e davvero siamo impazienti di dare la parola alla pista, per quella che sarà senza dubbio una gara emozionante e ricca di colpi di scena. Dopo tutto lo è stato già solo sette giorni fa, con il Gp d’Austria, funestato dal brutto incidente occorso tra Zarco e Morbidelli (e che rischiava di coinvolgere anche Valentino Rossi), ma dove pure abbiamo assistito all’eccezionale vittoria su Ducati di Andrea Dovizioso, che speriamo possa tornare protagonista anche in questo inedito (almeno come denominazione) appuntamento, il Gran Premio di Stiria 2020. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a ricordare a tutti gli appassionati quali saranno gli orari che caratterizzeranno la giornata odierna, interamente dedicata alla diretta della Motogp. Come abbiamo detto prima, oggi l’evento cardine sarà la gara, la cui partenza è fissata per le ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della classe regina per le gare europee. Pur non scordiamo che anche questa domenica sarà aperta dalla sessione di Warm up: appuntamento dunque in pista a Spielberg alle ore 9.40, per gli ultimi venti minuti messi a disposizione dei piloti per mettere a punti le proprie moto e verificare gomme e set up in vista della gara del pomeriggio, che si annuncia certo infuocata.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

La KTM fa sul serio! Dopo essere salita sul gradino più alto del podio con Brad Binder in Repubblica Ceca, sulla pista di casa (il Red Bull Ring) la scuderia austriaca conquista la sua prima pole position in MotoGp grazie a Pol Espargaro che ha realizzato il miglior tempo (1’23”580). Autore di un terzo settore impeccabile, lo spagnolo si è assicurato così la partenza dal palo, accanto a lui troveremo Takaaki Nakagami (il giappone è l’unico pilota Honda ad aver preso parte alla Q2) e – solo in teoria – Johann Zarco che ha corso con un scafoide rotto eppure è riuscito ad agguantare un’incredibile prima fila che purtroppo non si materializzerà per la punizione dei commissari che lo costringeranno a partire dalla pit lane, il pegno da pagare per aver provocato il gravissimo incidente di domenica scorsa che poteva avere conseguenze drammatiche per alcuni dei protagonisti della classe regina. Ci aspettavamo qualcosina di più dalla Suzuki che nelle prove libere aveva impressionato con Mir (quarto) e Rins (settimo), in seconda fila troveremo anche Miller e Vinales. Completano la terza fila Oliveira (portacolori del team satellite della KTM, Tech 3) e Dovizioso che sarà quindi chiamato a una gran rimonta se vuole bissare il successo di sette giorni fa. Sabato da dimenticare per il team Petronas SRT, solo in quarta fila Quartararo e Morbidelli che faranno quindi compagnia a Petrucci. E’ andata ancora peggio a Valentino Rossi che non è riuscito a superare il taglio della Q1 dopo essere caduto a poche curve dal traguardo quando si stava giocando la chance di passare alla manche successiva. Fa uno strano effetto vedere nelle retrovie entrambe le moto del team ufficiale HRC con Alex Marquez diciassettesimo e Stefan Bradl penultimo (solamente Tito Rabat ha fatto peggio del tedesco), a ulteriore conferma di come tutto, lì dentro, ruoti intorno a Marc Marquez. Senza di lui la casa giapponese è solo una comprimaria… (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP: LE INFO UTILI SUL GP DI STIRIA 2020

Come abbiamo appena accennato prima e abbiamo ricordato più volte lungo tutto questo fine settimana, oggi con la diretta della Motogp si tornerà a Spielberg, sede nota di un doppio Gp per questa stagione del motomondiale. Dopo dunque già la gara occorsa settimana scorsa per il Gran Premio d’Austria, ecco che oggi verranno ripercorse le medesime curve per l’inedito – sia pure solo formalmente – Gran Premio di Stiria 2020. Ma se pure abbiamo già preso confidenza con il tracciato di Zeltweg solo pochi giorni fa, ecco che pure sarà utile per tutti gli appassionati rinfrescarci la memoria: diamo dunque un occhio a qualche indicazione tecnica per il Redbull Ring, oggi sotto ai riflettori. Vale infatti la pena ricordare subito che oggi per la gara del Gran Premio di Stiria, in diretta per la Motogp da Spielberg, saranno 28 i giri da percorrere prima della bandiera a scacchi e dunque 120.9 km da coprire per designare il podio e il vincitore di questa prova del motomondiale. Aggiungiamo che il tracciato ci pare abbastanza breve, visto che un giro corto qui conta appena 4.3 km, con 10 curve (3 a sinistra e sette a destra): è pure molto veloce visto che la velocità medi di percorrenza sono 182,7 km/H, ma in alcuni punti del tracciato pure si toccano velocità di punta di 316.7 km/h.

DIRETTA MOTOGP: DOMENICA SCORSA QUI A SPIELBERG

Per avvicinarci dunque alla diretta della Motogp per la gara del Gp di Stiria 2020 tocca ora solo ricordare che cosa era successo qui solo domenica scorsa, dove i nostri beniamini della classe regina hanno vissuto il primo appuntamento austriaco della stagione del Motomondiale, post pandemia. Il ricordo è ben fresco e impresso nella nostra memoria: non possiamo infatti dimenticare lo spaventoso incidente che ha visto coinvolti nelle prime curve della gara Johann Zarco e Franco Morbidelli, dove pure altri piloti come Valentino Rossi hanno rischiato di venir colpiti dai detriti volati in pista dopo il terribile schianto. Per fortuna le conseguenze non sono state drammatiche, ma certo in vista della gara di questo pomeriggio questo ricordo inviterà molti a una maggior prudenza sulle curve della pista austriaca, davvero molto veloci. Ma oltre al dramma, non scordiamo che domenica scorsa abbiamo vissuto anche intense e gioiose emozioni, con il trionfo di Andrea Dovizioso, che in sella alla Ducati ha confermato il grande feeling che lui stesso come la Rossa registra ormai da anni con il tracciato di Zeltweg. L’alfiere di Forlimpopoli infatti è salito sul primo gradino del podio dopo una gara magnifica: dietro di lui hanno però trovato posto anche Joan Mir e Jack Miller, che certo oggi saranno impazienti di riconfermarsi al top. Ma chissà che cosa succederà oggi! Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta Motogp della gara e del warm-up del Gran Premio di Stiria 2020 sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg Zeltweg sta per cominciare…



