Diretta Olympiacos Wolverhampton/ Streaming video tv: al Pireo per l’Europa League

Olympiacos Wolvehampton, partita diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020. I greci arrivano all’appuntamento scossi dalla notizia della positività al Coronavirus del loro patron, Vangelis Marinakis, proprietario anche del Nottingham Forest nella Championship inglese. I greci però in Europa League sono al momento tra i grandi protagonisti, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale ai tempi supplementari l’Arsenal all’Emirates Stadium. Ora c’è un altro ostacolo inglese di fronte all’Olympiacos, il Wolverhampton che anche quest’anno in Premier League si sta proponendo per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. I Wolves nei sedicesimi hanno eliminato di slancio l’Espanyol, travolgendo il club di Barcellona in casa per poi vivere in scioltezza il match di ritorno perduto di misura. In campionato la squadra di Espirito Santo dopo l’ultimo pari interno contro il Birghton resta sesto, a -2 dal Manchester United quinto e a -4 dalla zona Champions, con concrete speranze di qualificazione per la prossima Europa League.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Olympiacos Wolves ci si dovrà collegare sul canale numero 255 del satellite di Sky Sport, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Europa League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS WOLVES

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Olympiakos Wolves, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo. I padroni di casa dell’Olympiakos, allenati da Martins, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-4-2 e questo undici titolare: Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani. Risponderanno i Wolves con questa formazione schierata dal tecnico Espirito Santo con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 3.20 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 3.15 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 2.35. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 2.30 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 1.55.



