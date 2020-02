Diretta Real Madrid Manchester City/ Streaming video: spettacolo in Champions League

Real Madrid Manchester City, che sarà diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio: grande spettacolo al Santiago Bernabeu per l’andata degli ottavi di Champions League 2019-2020. Si parte in una situazione di grande equilibrio: i blancos hanno vissuto il ritorno di Zinedine Zidane in panchina un anno fa, e provano a ripartire riprendendosi quel trofeo che hanno sollevato per tre stagioni consecutive. Intanto però in campionato hanno fatto un punto nelle ultime due partite, e appena prima del Clasico sono stati sorpassati dal Barcellona in vetta; ancora peggio va al Manchester City, ormai fuori dalla corsa al titolo ma soprattutto con la stangata della UEFA che ha cancellato la partecipazione alle coppe europee per le prossime due stagioni. Questa tuttavia potrebbe essere la molla per mettere finalmente le mani sulla Champions League, in attesa di scoprire cosa succederà in estate viviamo una grande serata con la diretta di Real Madrid Manchester City, provando anche a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo con la lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Manchester City è disponibile esclusivamente sulla televisione satellitare: nello specifico il canale di riferimento è Sky Sport Football che trovate al numero 203 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile, come di consueto per tutti i clienti, seguire la partita di Champions League in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

Zidane deve fare a meno di Eden Hazard e ovviamente di Asensio, infortunatosi in estate: il belga peraltro dovrà stare ai box per due mesi e dunque potrebbe tornare per un’eventuale semifinale – forse solo per il ritorno, peraltro. Nel tridente offensivo trova dunque spazio Bale, che affiancherà Benzema con Isco dall’altra parte; a centrocampo invece da valutare un Federico Valverde ormai titolare, a fargli spazio uno tra Modric e Kroos visto che Casemiro è inamovibile davanti alla difesa. Il reparto arretrato sarà ovviamente comandato da Sergio Ramos, con Varane altro centrale; in porta Courtois, mentre Carvajal e Ferland Mendy agiranno sulle corsie laterali. Buone notizie per Pep Guardiola che ritrova Sterling e Leroy Sané: il tedesco non è al top e andrà al massimo in panchina, l’inglese dovrebbe essere titolare nel tridente che sarà completato da Bernardo Silva – in vantaggio su Mahrez – e Aguero favorito su Gabriel Jesus. Rodri dovrebbe nuovamente essere piazzato come playmaker basso, con De Bruyne da mezzala d’assalto e uno tra David Silva e Gundogan a completare la mediana; davanti al portiere Ederson ci saranno Fernandinho e Otamendi, Walker in vantaggio su Joao Cancelo per la fascia destra mentre Benjamin Mendy correrà sul versante opposto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Real Madrid Manchester City abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: gli inglesi sono favoriti avendo un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 2, ma la partita del Bernabeu è in realtà in equilibrio visto che il segno 1 per l’affermazione dei blancos vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata.



