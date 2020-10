Diretta Rio Ave Milan/ Streaming video DAZN: in Portogallo spareggio di Europa League

DIRETTA RIO AVE MILAN: L’ULTIMO OSTACOLO PER ANDARE IN EUROPA LEAGUE!

Rio Ave Milan, partita che viene diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, si gioca alle ore 21:00 (italiane) di giovedì 1 ottobre, presso Vila do Conde: siamo nel distretto di Porto per lo spareggio di Europa League 2020-2021. Dopo la sofferta vittoria sul Bodo/Glimt, i rossoneri tornano in campo per il terzo e ultimo ostacolo che ancora si frappone davanti alla qualificazione alla fase a gironi: avversari i portoghesi, che nel terzo turno preliminare hanno eliminato il più quotato Besiktas e ora hanno la possibilità di giocare in casa per fare il grande colpo. Un Milan abbonato al 2-0, avendolo centrato in tre delle quattro uscite stagionali, che ha iniziato la sua annata in maniera positiva soprattutto dal punto di vista difensivo ma attende avversari più probanti con i quali mettersi alla prova; aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Rio Ave Milan, noi possiamo fare ora una breve valutazione circa le scelte attese da parte dei due allenatori, leggendo insieme il quadro delle probabili formazioni.

DIRETTA RIO AVE MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Rio Ave Milan sarà trasmessa in esclusiva sull’app DAZN: l’appuntamento con lo spareggio di Europa League sarà dunque riservato agli abbonati di questa piattaforma, che potranno seguire la partita in diretta streaming video accedendovi con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere disponibile la visione sul canale DAZN1 al numero 209 del decoder, soluzioni aperta anche ai clienti Sky da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE MILAN

Allenati da Mario Silva, i portoghesi affrontano Rio Ave Milan con un 4-2-3-1: in porta va il polacco Kieszek che sarà protetto da una linea difensiva composta da Nélson Monte e Aderllan Santos, mentre i due terzini dovrebbero essere Ivo Pinto e Pedro Amaral. In mezzo al campo se la gioca Filipe Augusto ma sono in vantaggio Jambor e Tarantini; potrebbe avere una maglia Lucas Piazon sulla trequarti, dovrà vincere la concorrenza di Mesinho mentre a destra il favorito rimane Carlos Mané, con il brasiliano Diego Lopes che fungerà da supporto alla prima punta André Pereira.

Il Milan di Stefano Pioli ha scelte quasi obbligate: in difesa difficile il recupero di Andrea Conti e allora ci sarà Calabria a destra, con Theo Hernandez sull’altro versante e la coppia centrale Gabbia-Kjaer a protezione di Gigio Donnarumma. Centrocampo nel quale Kessie e Bennacer tornano titolari, potrebbe essere confermato Brahim Diaz a destra – dopo il gol a Crotone – con Saelemaekers sull’altro versante, Calhanoglu giocherà come supporto di uno tra Lorenzo Colombo e Rafael Leao, quest’ultimo recuperato dopo aver saltato tutta la preparazione a causa della positività al Coronavirus.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per il pronostico su Rio Ave Milan danno ovviamente ragione alla squadra rossonera, che secondo le stime dell’agenzia Snai parte favorita: vale 1,83 volte la somma puntata l’eventualità della sua vittoria, regolata dal segno 2; viceversa il segno 1 per il successo dei portoghesi vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte la giocata, mentre con il pareggio identificato dal segno X la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

