Diretta sorteggio Europa League/ Streaming video e tv: 3° turno preliminare

Dopo aver conosciuto gli accoppiamenti del secondo turno, è tutto pronto per la diretta del sorteggio di Europa League 2020-2021 per il terzo turno preliminare: alle ore 13.00, a Nyon, conosceremo le sfide che si giocheranno il prossimo 24 settembre 2020, sette giorni dopo il secondo turno. A rappresentare l’Italia troviamo il Milan di Stefano Pioli, che tra 16 giorni se la vedrà in gara secca contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Sfida in trasferta che appare tutt’altro che proibitiva per Zlatan Ibrahimovic e compagni, chiamati a superare con una certa facilità il turno eliminatorio considerando i limiti qualitativi della compagine delle isole britanniche. Ma, come sappiamo, il Diavolo non è l’unico top club protagonista di questi turni preliminari: il sorteggio di oggi ci farà conoscere le possibili sfidanti di società del calibro di Tottenham, Galatasaray, Wolfsburg, Granada e Dinamo Mosca.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Il sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League sarà disponibile in diretta streaming video su Eurosport, ma non solo. Come da tradizione, l’evento di Nyon sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Football, canale 203 dell’emittente satellitare. E ovviamente è possibile seguire il sorteggio anche in streaming grazie al servizio Sky Go, a disposizione di tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine, segnaliamo anche l’opzione di seguire l’evento in diretta streaming su UEFA.com.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: 3° TURNO PRELIMINARE

In attesa del via della diretta del sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League, ricordiamo che dopo le gare del 24 settembre è restano solo i playoff in programma il 1° ottobre. Percorso in discesa per il Milan di Stefano Pioli, almeno nelle prossime due gare: il vero pericolo può essere infatti rappresentato dall’ultima sfida pre-girone. Il Diavolo deve fare i conti con un Ranking Uefa molto basso e potrebbe finire nella parte di tabellone riservata alle non teste di serie. Molto dipenderà dall’evoluzione dei turni preliminare, in base alle squadre che arriveranno all’appuntamento finale, ma il Milan rischia grosso: i pessimi risultati europei degli ultimi anni, senza dimenticare le stagioni a bocca asciutta, hanno minato il patrimonio coltivato nell’era Berlusconi. Non è possibile escludere un super-match al playoff, i pericoli si chiamano Tottenham e Wolfsburg. Basti pensare che un anno fa il Torino fece i conti con il Wolverhampton, poi arrivato sino ai quarti. Ma è ancora presto per pensarci…

