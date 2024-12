Tyson Fury si ritira: l’incontro con Usyk

Tyson Fury si ritira, questa è la notizia che è iniziata a circolare dopo che ieri notte il pugile inglese è uscito sconfitto nell’incontro disputato in Arabia Saudita con il suo rivale l’ucraino Oleksandr Usyk. Fury è stato sconfitto ai punti per decisione unanime dei giudici per 116-112 aggiudicandosi il mondiale dei pesi massimi, l’incontro di Ryad era il rematch della sfida dello scorso maggio che aveva visto vincitore sempre il pugile ucraino. Dopo il momento della lettura del verdetto Tyson Fury è sceso velocemente dal ring senza dire niente per poi sfogarsi con il suo ex allenatore Ben Davison mentre si dirigeva verso gli spogliatoi.

A far infuriare il pugile infatti più che la sconfitta è stata la decisione dei giudici di assegnargli la vittoria solamente di 4 round sui 12 disputati che si scontra con la sua percezione di come fosse andato l’incontro tanto che ai microfoni ammette che pensava di aver vinto: << Lo giuro su Dio, pensavo di aver vinto con almeno tre round di vantaggio >>. Ad andare contro la decisione dei giudici c’è anche Frank Warren, il promoter di Tyson Fury, che leggendo i cartellini con i risultati si è meravigliato di come nessun giudice abbia assegnato un round degli ultimi sei al pugile inglese

Tyson Fury si ritira: il futuro del pugile

Finito l’incontro Tyson Fury ha parlato del suo futuro e di quanto sia incerto portando appassionati e addetti ai lavori a pensare ad un suo ritiro conseguente a questa ultima sconfitta contro il suo rivale Usyk. In realtà il pugile inglese non si è sbilanciato e ha solo ammesso che si prenderà questo periodo natalizio per riposarsi e schiarirsi le idee se tornare sul ring in futuro o no. Tyson Fury si ritira per via della delusione del verdetto e della sconfitta con Usyk, ma la voglia di rivalsa potrebbe farlo tornare sul ring

Anche Warren nelle sue dichiarazioni ha fatto intendere che Tyson Fury si ritira e potrebbe decidere di non salire più su un ring ma che è ancora presto per avere notizie certe. Da quello che si dice però i suoi manager, Frank Warren compreso, starebbero spingendo affinché Fury non si ritirasse o che almeno accettasse di tornare per un incontro che lo vedrebbe scontrarsi con Anthony Joshua, pugile ingese due volte campione del mondo, a Wembley e che potrebbe portare una borsa di 100 milioni di sterline. Nel prossimo anno si vedrà quindi se a vincere sarà lo spirito agonistico di Fury, l’amarezza per l’ultima sconfitta o l’aspetto economico e quindi se il pugile inglese tornerà a lottare o no

