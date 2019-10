Diretta Wolfsberg Roma/ Streaming video tv: Fonseca vuole il bis (Europa League)

Wolfsberg Roma, che sarà diretta dal portoghese Tiago Martins, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso la Merkur Arena di Graz, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. La Roma arriva all’appuntamento dopo un avvio incoraggiante, con il 4-0 all’esordio in casa ai turchi del Basaksehir nonostante l’ampio turn over messo in atto dal tecnico Fonseca. Nonostante questo i giallorossi dovranno fare attenzione agli austriaci che hanno realizzato il vero risultato a sorpresa della prima giornata di Europa League. Alla prima partita della loro storia in una fase europea a gironi, hanno espugnato 0-4 il Borussia Park di Monchengladbach, candidandosi dunque a braccetto con i giallorossi per la qualificazione ai sedicesimi di finale. La Roma in campionato pur con qualche affanno ha espugnato Lecce con un gol di Dzeko e se non fosse stato per il black out contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale, potrebbe parlare di un avvio di stagione senza sconfitte.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE WOLFSBERG ROMA

La diretta tv di Wolfsberg Roma sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBERG ROMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Wolfsberg Roma, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso la Merkur Arena di Graz, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-1-2 per il Wolfsberg allenato da Struber, in campo con: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Leitgeb, Schmid, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo. 4-2-3-1 per la Roma guidata in panchina da Fonseca, schierata con: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Diawara, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per St. Etienne Wolfsburg, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella tedesca: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 4.50 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.70 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.90 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.65 e under 2.5 quotato 2.15.



