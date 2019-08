Diretta Wolverhampton Torino/ Streaming video tv: quote impresa Toro? (Europa League)

Wolverhampton Torino, in diretta dal Molineux, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 29 agosto: nel ritorno dei playoff di Europa League 2019-2020 i granata ripartono dalla sconfitta interna subita una settimana fa. I Wolves si sono dimostrati squadra di alto livello e con la possibilità di fare strada nel torneo, mentre i granata si presentano in Inghilterra con la necessità di vincere con due gol di scarto (a meno che non arrivi un 4-3) per arrivare a qualificarsi alla fase a gironi. Domenica sera la squadra di Walter Mazzarri ha battuto il Sassuolo ma anche perso un altro giocatore importante come Ansaldi; sarà dunque una montagna da scalare quella del Molineux, anche perchè gli arancioneri non hanno ancora perso in stagione (pur avendo dovuto rimontare il Burnley, in casa, con un rigore all’ottavo minuto di recupero) e sempre vinto in questi turni preliminari. Aspettiamo dunque la diretta di Wolverhampton Torino; nel frattempo possiamo dare un rapido sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il ritorno dei playoff, analizzando brevemente le probabili formazioni di questa interessante e delicata partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolverhampton Torino sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: appuntamento in esclusiva per gli abbonati, che potranno seguire questa partita su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport Football (203). In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla sfida di Europa League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON TORINO

Per Wolverhampton Torino, Nuno Espirito Santo dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha espugnato il campo dei granata: dunque davanti a Rui Patricio giocheranno ancora Coady, Vallejo e Boly mentre le due frecce esterne saranno Adama Traoré (imprendibile all’andata) e Ruben Vinagre, con un centrocampo nel quale il riferimento viene rappresentato da Dendoncker con le due mezzali che saranno Joao Moutinho e uno tra Saiss e Ruben Neves, che rispetto a una settimana fa potrebbe essere titolare. Davanti, naturalmente, agirà la coppia formata da Diogo Jota e Raul Jimenez. Problemi per Walter Mazzarri, che oltre a Iago Falque perde Ansaldi e deve gestire la grana Nkoulou: in caso di forfait del camerunese sarebbe uno tra Izzo e Bremer a giocare centrale, ma mancano anche Lyanco e Bonifazi e dunque a completare la difesa dovrebbe essere Djidji che era partito titolare lo scorso anno ma aveva poi perso il posto. A sinistra possibile che ci sia Ola Aina, con De Silvestri dall’altra parte; in mezzo come sempre Baselli e Meité (o Rincon), Zaza e Berenguer accompagneranno Belotti nel tridente offensivo

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste da Wolverhampton Torino indicano nei padroni di casa la squadra favorita: l’agenzia di scommesse Snai valuta 1,85 volte la somma messa sul piatto il segno 1, da giocare per la vittoria interna. Il segno 2 per il successo dei granata vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 4,00 volte quanto investito mentre l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte l’ammontare della puntata.



