Domenica In, il meglio/ Ospiti: Brignano commovente, Orietta Berti e Lauro (1 agosto)

Su Raiuno va in onda il meglio di Domenica In, con Mara Venier che introduce da studio il quinto e ultimo appuntamento della stagione. Nella prima parte del programma, riviviamo l’intervista a Brignano, che si racconta tra passato, presente e futuro. Una bellissima chiacchierata tra il comico romano e la padrona di casa: Brignano parla del suo rapporto speciale con Gigi Proietti, ma anche di come è scoccata la scintilla con Flora Canto: “Non pensavo di poter incontrare una persona che ti scombussolasse tutto. All’età di cinquant’anni dico: non posso credere che sta succedendo a me”. Tanti altri contributi in vista, molti ospiti dal mondo della musica e dello spettacolo nella puntata di oggi. Nel meglio di Domenica In non ci annoieremo di certo.

Il meglio di Domenica In su Raiuno

Anche oggi, domenica 1 agosto, Mara Venier torna su Raiuno con le repliche di Domenica In. Si tratta in realtà un “best of” dell’ultima stagione, con la conduttrice in compagnia di tantissimi ospiti. Quello odierno è il quinto e ultimo appuntamento con la versione estiva di Domenica In, che in questo appuntamento raccoglie i momenti più intensi vissuti nel corso della passata stagione, con Zia Mara che ha provato sulla propria pelle attimi davvero toccanti, tra interviste e intrattenimento. La lunga ed importante edizione ha visto tra gli ospiti della trasmissione il comico romano Enrico Brignano, pronto a raccontarsi e a far sorridere con il suo humor. Rivivremo anche oggi la sua interessante ospitata, ma non sarà l’unica. Ci saranno tanti altri personaggi ad accompagnarci in quest’ultima tappa del programma.

Domenica In, il meglio: tutti gli ospiti della quinta puntata

Tanti personaggi e altrettante interviste da rivivere oggi nel Meglio di Domenica In. Da Enrico Brignano a Orietta Berti, passando per Achille Lauro, Vanessa Incontrada, Claudio Amendola, Roberto Vecchioni, Little Tony, con la figlia Cristiana Ciacci e tanti amici vicini all’artista. Si tratta di personaggi che a loro modo hanno intrattenuto milioni di telespettatori nell’ultima stagione. La quinta puntata estiva chiuderà il ciclo del best of, in attesa di rivedere dal prossimo settembre Mara Venier con una nuova edizione. Rivivremo le gag, le emozioni e le straordinarie ospitate della stagione. Il meglio di Domenica In, dunque, chiude i battenti oggi, 1 agosto, per poi lasciare il pubblico di Rai1 in attesa della nuova edizione che si preannuncia in parte rivoluzionata ma che vedrà sempre la presenza di Mara Venier.

