BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia un nuovo mese (2 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

La Borsa italiana riapre oggi dopo la pausa dovuta alla Festa del lavoro. Non mancano dati macroeconomici di interesse. Alle 8:00 verrà reso noto quello sulle vendite al dettaglio in Germania nel mese di marzo. Sarà poi la volta dell’Indice PMI manifatturiero, relativo al mese di aprile, di Spagna (ore 9:15), Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55) ed Europa (ore 10:00). C’è poi attesa per il rapporto della Banca centrale inglese sull’inflazione e sulla conseguente decisione relativa ai tassi di interesse. Alle 14:30 conosceremo invece l’ammontare delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Usa, mentre alle 16:00 sarà la volta degli ordinativi alle fabbriche nel mese di marzo. C’è poi attesa per conoscere il dato sulle immatricolazioni di auto nuove in Italia nel mese di aprile.

Piazza Affari riparte dal +0,43% di martedì, che ha portato il Ftse Mib a 21.881 punti. Per molti investitori ci sarà da capire se, entrati nel mese di maggio, varrà o meno la pena seguire il detto “Sell in May and go away”. Lo spread tra Btp e Bund riparte dai 255 punti base.

