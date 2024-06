Eletti FdI Vercelli, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Roberto Scheda

RISULTATI PREFERENZE FDI VERCELLI AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Vercelli, i risultati al primo turno di FdI sono stati molto soddisfacenti, il partito infatti è risultato quello più votato in assoluto e si appresta ad avere una buona rappresentanza di eletti nel prossimo Consiglio Comunale dopo il ballottaggio. La lista Fratelli d’Italia, che sostiene il candidato sindaco Roberto Scheda ha infatti raggiunto il 18,27% per un totale di 3755 voti. Tuttavia al conteggio finale tra i due candidati, nessuno ha raggiunto la maggioranza che serviva per essere eletto. I risultati provvisori quindi sono rimasti questi: Roberto Scheda con la coalizione di centrodestra al 37,8% e l’avversario sostenuto dal centrosinistra Gabriele Bagnasco al 25,6%.

Pertanto occorrerà attendere il conteggio derivato risultati definitivi del ballottaggio che si terrà il 23 e 24 giugno per sapere gli eletti di FdI chi effettivamente entreranno in Consiglio Comunale a Vercelli. Dalle proiezioni, che sono state fatte su base ipotetica in caso di vittoria di Scheda a FdI andranno 10 seggi, 6 andrebbero invece a Forza Italia e 4 alla Lega: in questo caso, eletti per FdI alle Comunali di Vercelli sarebbero Domenico Sabatino, Valeria Simonetta, Romano Lavarino, Stefano Pasquino, Giorgio Malinverni, Giorgio Greppi, Simone Boglietti Zacconi, Alberto Mugni, Elisabetta Galante , Stefano Giriolo In caso contrario, se vincesse Bagnasco, il partito si troverebbe a guidare l’opposizione con tre seggi assegnati e altrettanti nomi di consiglieri scelti in base al maggior numero di preferenze: si tratta di Sabatino, Simonetta e Lavarino.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI VERCELLI 2019

Sono attesi i risultati finali dell ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri comunali eletti a Vercelli con FdI. Per uno sguardo al passato, sull’andamento dei partiti, alle Elezioni Comunali nel 2019, Fratelli d’Italia aveva raggiunto la soglia del 6,5% al primo turno. Il secondo turno, che si era concluso con la vittoria di Andrea Corsaro, candidato di Centrodestra, con il 54,8% delle preferenze aveva assegnato quindi a FdI 3 seggi.

Alle precedenti comunali però il primo partito votato della coalizione era stata la Lega che aveva ottenuto la percentuale del 25% e 12 seggi. Seguita da Forza Italia con l’11,4% e 5 seggi. All’opposizione primo partito il PD che sosteneva Maura Forte, con un risultato finale di 4 seggi e un totale del 17,4%. Da notare quindi l’ampia crescita del partito di FdI nella città che ha guadagnato rispetto al 2019 molti voti in più.

