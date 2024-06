Eletti FdI Vibo Valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Romeo

RISULTATI PREFERENZE FDI VIBO VALENTIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024, in attesa del ballottaggio, i risultati del primo turno per i probabili consiglieri eletti con FdI a Vibo Valentia fanno capire che, chiunque vinca allo spoglio finale, Fratelli d’Italia potrà comunque ottenere su una rappresentanza in Giunta. il partito infatti, in conclusione del primo turno ha guadagnato una percentuale ampia, dell’8,27%, ed è il terzo partito più votato della lista di centrodestra che presenta il candidato sindaco Roberto Cosentino. Però per stabilire esattamente la quota che andrà a FdI occorrerà attendere dopo il ballottaggio del 23 e 24 giugno. In concomitanza dell’annuncio del nuovo sindaco della città. I due possibili nomi sono, Roberto Cosentino, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 38.43% delle preferenze, e Enzo Romeo con il centrosinistra, liste civiche e M5s che invece è stato votato dal 31,92% degli elettori.

Esaminando i due casi quindi, il numero dei consiglieri eletti con FdI a Vibo Valentia cambierebbe nettamente. Se vincesse Cosentino infatti, al partito di Giorgia Meloni spetterebbe entrare nella maggioranza, quindi i nomi dei consiglieri sarebbero quattro: Antonio Schiavello Michele Falduto, Rosario Rocchetto detto Rino e Katia Franzè. In caso di vittoria dell’avversario Romeo invece, FdI sarebbe all’opposizione con un solo consigliere: Antonio Schiavello.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI VIBO VALENTIA 2019

I risultati del ballottaggio del 23 e 24 giugno stabiliranno il nome del nuovo sindaco e la composizione della Giunta a Vibo Valentia. In attesa di conoscere quali saranno le preferenze degli elettori, vediamo come erano andate le Elezioni Comunali del 2019, e quali furono gli eletti con FdI. Il partito sosteneva la lista di centrodestra presentando il candidato a primo cittadino Maria Limardo, ed aveva ottenuto singolarmente una percentuale di voti del 6,49% e due seggi. Il ballottaggio poi stabilì la vittoria della Limardo e quindi FdI entrò di diritto a rappresentare la maggioranza.

I consiglieri eletti di FdI nel 2019 a Vibo Valentia quindi furono 2 : Antonio Schiavello e Vladimira Pugliese. Nella lista di maggioranza le maggiori preferenze andarono a Forza Italia che, come primo partito votato in città, guadagnò sei seggi e quindi la garanzia di avere anche sei consiglieri di rappresentanza nella nuova Giunta Comunale.











