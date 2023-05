Eletti FdI Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

FDI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

A differenza di altri comuni, le elezioni comunali di Vicenza 2023 non hanno visto trionfare un sindaco al primo turno. Come pronosticato alla vigilia, sarà necessario il ballottaggio per decretare il prossimo primo cittadino e per delineare il nuovo Consiglio Comunale. Il candidato di centrodestra Francesco Rucco ha raggiunto il 44,06 per cento, mentre quello di centrosinistra Giacomo Possamai si è fermato al 46,23 per cento. FdI è risultato il partito più votato all’interno del centrodestra – dopo la civica del candidato sindaco – sarà sicuramente quello che eleggerà il maggior numero di consiglieri nella coalizione.

Eletti Lega Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda FdI, i candidati consiglieri più votati sono Nicolò Naclerio con 426 preferenze, Giorgio Conte con 377 preferenze e Mattia Ierardi con 343 preferenze. Da segnalare anche lo score di Giulia Gennaro con 169 preferenze, Alessandro Benigno con 153 preferenze e Roberto D’Amore con 152 preferenze. (Aggiornamento di MB)

Eletti FdI Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Vicenza 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI di Giorgia Meloni a sostegno del sindaco uscente Francesco Rucco. L’ormai ex primo cittadino dovrà vedersela con sei rivali e può contare sull’appoggio del centrodestra unito e della sua lista civica. Il partito del premier, invece, punta ad aumentare sensibilmente i consensi rispetto a cinque anni fa e le premesse sono ottime.

Eletti FdI Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Mattia Ierardi, Roberto D’Amore, Nicolò Naclerio, Andrea Pellizzari, Nicolò Stefano Aldighieri, Kaoutar Badrane, Roberto Bardin, Alessandro Benigno, Katia Biasiolo, Massimiliano Cappello, Gabriella Carta, Giorgio Conte, Teresa Dal Santo, Desiree David, Giulia Gennaro, Debora Giorio, Jennifer Grande, Caterina Grumolato, Ornella Guglielmi, Luca Lapo, Cristina Zairica Marin, Francesca Marittimi, Patrizia Nati, Massimo Omerini, Stefano Orfanò, Daniela Padovan, Michele Pagliarusco, Clotilde Alberta Pedaccini, Daniele Pedrazzoli, Laura Pellichero, Elisabetta Saba, Loredana Zezza.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI VICENZA 2018

FdI ha deciso di confermare tutti gli uscenti, ad eccezione di Giovine. L’obiettivo del partito guidato da Giorgia Meloni è quello di migliorare notevolmente il risultato delle elezioni comunali di Vicenza del 2018, che videro comunque trionfare il candidato del centrodestra Francesco Rucco già al primo turno con il 50,64 per cento dei consensi. Il contributo di Fratelli d’Italia non è stato sicuramente il più importante, posizionandosi come quinta lista su sei. Il partito del premier raccolse l’1,67 per cento dei consensi per un totale di 730 voti. Un risultato deludente che non consentì di strappare seggi in Consiglio comunale. Ma le cose sono cambiate nel corso degli ultimi cinque anni e FdI oggi si attesta come primo partito a livello nazionale e probabilmente anche alle comunali di Vicenza registrerà percentuali molto diverse rispetto a quelle del 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA