Eletti FI Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Forza Italia vince il “derby” interno con la Lega ma non sfonda nelle preferenze secondo i risultati delle Elezioni Comunali 2023 ad Ancona: in attesa di conoscere i nomi degli eletti FI nelle Amministrative del capoluogo delle Marche – 28-29 maggio il ballottaggio tra Daniele Silvetti e Ida Simonella – il risultato ottenuto da Berlusconi e Tajani ad Ancona resta in flessione rispetto al già basso 4,32% ottenuto cinque anni fa nelle medesime Elezioni Comunali.

Forza Italia si ritrova terza lista nel Centrodestra che chiude il primo turno in vantaggio con il candidato sindaco: nel 45,11% di Silvetti, il 3,9% è rappresentato dalle preferenze di FI, con 18,61% FdI, 12,93% lista civica Ancona Protagonista, 2,93% Lega. Sono in tutto 1592 le preferenze guadagnate da FI che potrebbero voler dire un discreto numero di consiglieri eletti, qualora però sia il Centrodestra a vincere il ballottaggio tra due settimane: ricordiamo che sono 20 i seggi eletti per la maggioranza, 11 per l’opposizione. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per la lista Forza Italia-Civici Ancona nelle Comunali: Vincenzo Rossi e Andrea Ciccarelli sono stati i più votati con 121 preferenze, Milena Luciani 69, Simona Michelini 59, Denise Bastianelli 42, Michele Biondi 35, Patrizio Piaggesi 34. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Ancona 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FI a sostegno del candidato sindaco Daniele Silvetti. Confermatissimo lo schema del centrodestra, con gli azzurri affiancati dagli storici alleata di Lega e Fratelli d’Italia con l’obiettivo di ribaltare il risultato del 2018 che vide trionfare il centrosinistra con la candidata Mancinelli.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Vincenzo Rossi, Giancarlo Ascani, Simone Bartola, Denise Bastianelli, Raffaella Bellelli, Claudio Bianchella, Michele Bitondi, Michelangelo Blasi, Stefania Bruni, Lucia Burchiani, Gabriele Carmenati, Andrea Ciccarelli detto ‘Ciga’, Giovanna Ciotti, Jlenia Cori, Cristina De Felice, Alessandro Gioacchini, Simona Guarino, Franco Latini, Milena Luciani, Alessia Manoni, Simona Michelini, Gianluca Morini, Marino Mosconi, Patrizio Piaggesi, Dario Francesco Pinna, Anna Saletta, Christian Sassaroli, Melissa Simona Sciacca, Avtar Singh, Paolo Vergani, Omar Wade.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI ANCONA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Ancona nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, Forza Italia spera di migliorare il risultato di cinque anni fa. Gli azzurri nel 2018 sostennero la candidatura di Stefano Tombolini insieme agli alleati di centrodestra: dopo aver raccolto il 28,44 per cento al primo turno, l’aspirante primo cittadino venne sconfitto al ballottaggio della rivale di centrosinistra Valeria Mancinelli. Tornando ai dati del primo turno, Forza Italia si attestò come quarta forza della coalizione con il 4,32 per cento, per un totale di 1.795 voti. Un risultato non eccezionale ma comunque sufficiente per ottenere un seggio in Consiglio comunale: eletto e riconfermato l’uscente Daniele Berardinelli.

