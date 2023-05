Eletti FI Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

PREFERENZE CONSIGLIERI FI E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Soddisfatti a metà in casa Forza Italia: bene per il ballottaggio conquistato dal candidato sindaco Francesco Rucco, meno per i risultati e le preferenze espresse dagli elettori FI nei risultati Elezioni Comunali Vicenza 2023. In attesa di conoscere i nomi degli eletti FI nelle Amministrative a Vicenza – 28-29 maggio il ballottaggio tra Giacomo Possamai e Francesco Rucco – il risultato ottenuto da Berlusconi e Tajani in Veneto resta in flessione rispetto al 5,27% ottenuto cinque anni fa nelle medesime Elezioni Comunali.

Forza Italia si ritrova quarta lista nel Centrodestra che chiude il primo turno in svantaggio con il candidato sindaco Rucco: nel 44,06% complessivo della coalizione, exploit della lista civica Rucco Sindaco al 24,03%, FdI 10,02%, Lega 6,43% e FI al 3,41%. Sono in tutto 1.510 le preferenze guadagnate da FI che potrebbero voler dire un discreto numero di consiglieri eletti, qualora però sia il Centrodestra a vincere il ballottaggio tra due settimane: ricordiamo che sono 20 i seggi eletti per la maggioranza, 11 per l’opposizione. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per la lista Forza Italia nelle Comunali di Vicenza: Marzo Zocca è il più votato con 486 preferenze, Camilla Cattaneo 193, Maurizio Porelli 93, Michela Agosti 35 come Simone Capitanio, Silvia Bon 34. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Vicenza 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FI di Silvio Berlusconi a sostegno del sindaco uscente Francesco Rucco. Gli azzurri fanno parte della consueta coalizione di centrodestra con l’aggiunta della lista civica del primo cittadino: nella squadra dei candidati confermato l’assessore Zocca, mentre manca Cattaneo.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Marco Zocca, Michela Agosti, Michela Bettega, Silvia Bon, Silvia Bruschetta, Alessia Caneva, Simone Capitanio, Camilla Cattaneo, Marisa Cortiana, Maria Cecilia Dalla Valle, Orietta Dassena, Giulio Dionisi, Riccardo Fardo, Silvana Filippi, Germano Garbin, Gimmi Greselin, Nicolas Lazzari, Matteo Marra, Emanuela Marsan, Patrizio Miatello, Giovanni Orso, Massimiliano Pagliosa, Stefano Pausa, Andrea Pittarello, Maurizio Porelli, Anna Sartori, Gianluca Simonato, Marillina Totti, Gilberto Trevisan, Elena Volpari Lucasetti, Luciana Zaccaria, Carla Zilio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI VICENZA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Vicenza nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FI spera di migliorare il risultato ottenuto cinque anni fa. Come sappiamo, alle comunali del 2018 il centrodestra si impose al primo turno con il candidato Francesco Rucco con il 50,64 per cento per un totale di 24.271 voti. Gli azzurri di Silvio Berlusconi si attestarono come terza forza della coalizione dietro la lista civica del candidato sindaco e la Lega: forzisti al 5,27 per cento, totale di 2.301 voti. Dati piuttosto modesti rispetto alla media nazionale di FI, che consentì comunque l’elezione in Consiglio comunale di due esponenti: parliamo di Marco Zocca (2.594 preferenze) e Roberto Cattaneo (2.573 preferenze).

