ELETTI FORZA ITALIA FIRENZE, PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Schmidt

Mentre le operazioni di scrutinio sono ancora in corso, si è cementificato il risultato delle Elezioni Comunali di Firenze con la conferma definitiva dell’elezione di Sara Funaro come nuovo sindaco fiorentino; resta leggermente indietro il centrodestra e seppure le attese fossero parecchie si è ridimensionato drasticamente anche il numero di eletto per Forza Italia. Tornando brevemente al primo turno delle Comunali di Firenze – infatti – i forzisti sono riusciti a raggiungere solamente il 4,23% dei voti, piazzandosi ultimi nella coalizione di centrodestra sotto (in ordine) agli alleati di FdI, della civica Schmidt sindaco e della Lega.

ELETTI FORZA ITALIA VERCELLI RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Scheda sindaco: seggi consiglieri

Secondo le proiezioni che sono state fatte in questi ultimi giorni, Forza Italia con il suo 4,23% dovrebbe aver ottenuto un solo seggio nel Consiglio comunale di Firenze per i suoi eletti che – guardando alle preferenze espresse dagli elettori alle urne ad inizio mese – dovrebbe spettare ad Alberto Locchi; ma è sempre necessaria ancora la conferma da parte del Tribunale fiorentino che darà il via ufficiale ai lavori del nuovo Consiglio. (agg di LD)

ELETTI FORZA ITALIA ROVIGO, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri, seggi con Cittadin

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA FIRENZE AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

Gli ottimi risultati del Centrodestra con il candidato sindaco Eike Schmidt nel primo turno delle Elezioni Comunali Firenze 2024 due settimane fa, portano Forza Italia e le altre liste in coalizione con ottime speranze di rappresentanza per gli eletti nel nuovo Consiglio Comunale: la lista di Tajani nello specifico con il 4,23% delle preferenze (7.267 voti in totale) non ha brillato rispetto alle altre del Centrodestra, superata dall’exploit di FdI, dal quasi 10% della lista Schmidt e dalla Lega di Salvini al 5%.

In attesa però dei risultati definitivi che arriveranno solo dopo lo scrutinio del ballottaggio per le Elezioni Comunali, ecco i possibili eletti per Forza Italia a Firenze nei due scenari che si aprono davanti: se infatti dovesse vincere, a sorpresa rispetto ai risultati del primo turno, il Centrodestra di Schmidt ecco che il 60% complessivo degli eletti produrrà 22 consiglieri comunali. Di questi, in attesa dei calcoli effettivi tra percentuali e potenziali rinunce, i potenziali consiglieri per FI potrebbero essere Alberto Locchi (290 preferenze), Mario Razzanelli, Fabio Scaffardi e Mariagrazia Internò; se invece fosse il Centrosinistra a far eleggere Sara Funaro sindaco nel ballottaggio delle Comunali, nei 14 seggi in dote al Centrodestra uno solo degli eletti andrebbe a Forza Italia, ovvero lo stesso Locchi.

ELETTI FORZA ITALIA BARI, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Romito

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI FIRENZE 2024, QUALI ELETTI?

Dopo la tornata di elezioni comunali, regionali (in Piemonte) ed europee, è arrivato il momento di conoscere i risultati e scoprire chi ci rappresenterà in Europa e non soltanto. Vari i Comuni che sono stati chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti: tra questi c’è anche Firenze, che tra i candidati vede anche Forza Italia con Schmidt. In attesa di conoscere i seggi ottenuti da Forza Italia a sostegno del direttore degli Uffizi Eike Schmidt, andiamo a vedere i nomi dei candidati alle comunali di Firenze per FI: Mario Razzanelli, Mariagrazia Internò cgt Dambra, Roberta Pieraccioni, Valerio Abbate, Nilufar Amir Djafari Rezaieh detta Amirgiafari, Franco Baccani, Sandra Baldi, Sandra Barbieri, Daniela Bassi, Duccio Bellini, Jacopo Bianchi, Francesca Cappellini, Ginevra Cerchiai, Filippo Coli, Veronica Corti, Giuseppe D’Aliesio detto Pino, Alberto Del Sarto, Giovanna Dolfi, Mario Fabrizio, Lara Lari, Marco Laschi, Alberto Locchi, Francesca Lorenzi, Alberto Lungherini, Simone Margheri, Elisabetta Marinari, Laura Morini, Luca Paiano, Leonardo Poli, Michael Reggiani, Gaetano Santonocito, Costanza Savio, Fabio Scaffardi, Simone Scavullo, Loredana Truncellito, Sandro Viviani.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019

Dopo aver visto i candidati alle comunali di Firenze e in attesa di conoscere i seggi eletti per Forza Italia assegnati, andiamo a vedere quali sono stati i risultati di Forza Italia nelle ultime elezioni, quelle di cinque anni fa. Cinque anni fa, ad ottenere seggi in quota Forza Italia erano stati solamente in due: Jacopo Cellai e poi Mario Razzanelli, che aveva “vinto” un seggio rimasto in ballo con Lorenzi Francesca di Fdi. Il riconteggio delle schede, infatti, aveva portato a una manciata di voti in più per Forza Italia, permettendo al partito di ottenere un seggio in più, che era stato assegnato a Mario Razzanelli, che si era così confermato consigliere comunale. Jacopo Cellai, che aveva invece ottenuto il seggio con Forza Italia, nel 2021 ha lasciato il gruppo unendosi a Fratelli d’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA